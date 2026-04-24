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Sconto del 42% e risparmi circa 55 euro su un power bank potente e compatto. Scopri questa occasione e approfitta subito dell’offerta.

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L’offerta giusta per chi vuole una riserva di energia affidabile e potente da portare ovunque. Il UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank è proposto con uno sconto del 42%, un taglio di prezzo consistente su un accessorio premium pensato per ricaricare laptop, tablet e smartphone in contemporanea. Compatto, adatto al trasporto aereo e completo di display, è una soluzione versatile per lavoro, viaggio e uso quotidiano.

UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank

Dai feedback d’uso emerge una qualità costruttiva curata con scocca solida e appoggio stabile, un display TFT chiaro che mostra dati in tempo reale e una gestione dell’energia capace di alimentare più dispositivi senza incertezze. La potenza elevata delle porte USB‑C garantisce ricariche molto rapide anche con notebook impegnativi, mentre l’autonomia della batteria da 25000mAh consente diverse ricariche complete degli smartphone. Apprezzata anche la modalità pass‑through per usare il power bank come hub durante la ricarica.

UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank in offerta: sconto del 42% e risparmi circa 55 euro

Il prezzo scende a 75,99€, con un risparmio di circa 55 euro rispetto al listino grazie allo sconto del 42%. Parliamo di un valore competitivo per un accessorio ad alta capacità e potenza, ideale per chi ha dispositivi esigenti e vuole ricaricarli velocemente anche lontano dalla presa. Se ti interessa approfittare subito dell’occasione, puoi portarti a casa il UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank a soli 75,99€. La disponibilità può variare in base alle scorte.

Il power bank UGREEN con la ricarica PD 140W e lo schermo TFT

La dotazione tecnica è da primo della classe: la porta USB‑C1 PD3.1 fino a 140W gestisce senza problemi notebook come i MacBook, mentre la USB‑C2 fino a 100W e la USB‑A fino a 22,5W permettono di alimentare più device in parallelo fino a 200W totali. La batteria da 25000mAh offre tanta autonomia in un formato ultracompatto (609g), con dimensioni pensate per facilitare i viaggi e l’imbarco in aereo. Il display TFT mostra stato di carica, potenza, tensione e corrente, così da monitorare tutto con precisione.

Completa il quadro un set di protezioni avanzate (sovratensioni, sovracorrenti, surriscaldamenti, cortocircuiti) e materiali ignifughi UL94 V‑0. Grazie all’ampia compatibilità con i principali protocolli di ricarica rapida (PD3.1, QC4.0, SCP, PPS, UFCS), si adatta a smartphone, tablet e laptop di ultima generazione. Puoi inoltre attivare la modalità a bassa corrente per accessori come auricolari o smartwatch, e sfruttare la ricarica e scarica simultanee per la massima comodità.

UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank

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