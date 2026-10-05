Power bank UGREEN Nexode, con l'offerta di Amazon è da comprare subito
Il powerbank UGREEN Nexode 165W da 25000mAh con 4 uscite, cavi USB-C integrati e ricarica rapida è in offerta con uno sconto del 33%.
Restare senza batteria a metà giornata, magari mentre lavori da remoto o sei in viaggio, è un rischio concreto se ti affidi solo alla presa a muro. In questo momento il UGREEN Nexode 165W è proposto con uno sconto del 33%, una soluzione pensata per ricaricare notebook, smartphone e tablet con la stessa unità portatile.
Questo power bank unisce un’elevata capacità da 25000mAh a una potenza totale fino a 165W, sufficiente per gestire senza problemi anche portatili esigenti. I due cavi USB‑C integrati riducono l’ingombro in borsa e possono fungere da pratiche maniglie per il trasporto, mentre il formato compatto lo rende adatto a viaggi e spostamenti, anche in aereo. La gestione intelligente della potenza e le funzioni di protezione dedicate permettono di ricaricare più dispositivi in parallelo mantenendo sicurezza ed efficienza.
UGREEN Nexode 165W in offerta su Amazon: sconto del 33%, risparmi oltre 30 euro
Con la promozione attuale puoi portarti a casa il UGREEN Nexode 165W a soli 59,99€ approfittando di uno sconto del 33%. Considerata la potenza fino a 140W via USB‑C e la capacità da 25000mAh, si posiziona tra i power bank più completi della sua fascia, ideale per chi usa spesso il portatile fuori ufficio e vuole una soluzione unica per tutti i dispositivi.
Approfitta ora dell’offerta sul UGREEN Nexode 165W
Il power bank UGREEN con l’alta capacità da 25000mAh e la ricarica fino a 165W
Se ti sposti spesso per lavoro o studio e ti serve una fonte di energia affidabile per laptop, smartphone e tablet, questo power bank è pensato per coprire tutta la giornata senza cercare prese di corrente.
- 2 cavi USB‑C integrati: hai sempre a disposizione i cavi per ricaricare notebook e smartphone, riducendo il numero di accessori da portare nello zaino e semplificando l’uso in mobilità.
- Potenza massima fino a 165W con supporto PD3.1 140W: permette di alimentare portatili compatibili in tempi rapidi, così puoi lavorare o montare video anche lontano dall’ufficio senza lunghe attese alla presa.
- Capacità da 25000mAh: garantisce più cicli di ricarica per smartphone e tablet o una ricarica completa (e oltre) per notebook leggeri, ideale per trasferte lunghe o giornate intense fuori casa.
- 4 uscite totali (due cavi USB‑C, una porta USB‑C e una USB‑A): consente di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, distribuendo automaticamente la potenza per mantenere tutti operativi.
- Sistema di protezione avanzato con materiali ignifughi e controllo termico: riduce i rischi di surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito, tutelando sia il power bank sia i dispositivi collegati.
- Display LED integrato: mostra in tempo reale la percentuale di batteria residua, così puoi pianificare quando ricaricare il power bank ed evitare di restare a secco nei momenti critici.
- Ampia compatibilità con protocolli PD, QC, SCP, PPS e UFCS: si adatta a smartphone, tablet, laptop e piccoli accessori di vari brand, riducendo la necessità di avere caricabatterie diversi.
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FAQ
Puoi ricaricare fino a quattro dispositivi insieme grazie ai due cavi USB-C integrati, alla porta USB-C aggiuntiva e alla porta USB-A.
Sì, supporta fino a 140W via USB-C con protocollo PD3.1, sufficiente per molti notebook compatibili.
Dispone di una capacità di 25000mAh, pensata per più ricariche di smartphone, tablet o una ricarica completa di notebook leggeri.
Sì, utilizza materiali ignifughi e un sistema di controllo termico con protezioni contro sovratensione, sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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