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NOBIS Power Bank 20000mAh, caricatore portatile ad alta capacità con ricarica rapida 45W e quattro porte per più dispositivi è in sconto del 40%.

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Batteria dello smartphone sempre al limite, tablet scarico proprio quando ti serve o accessori che si spengono durante la giornata: se ti muovi spesso e lavori in mobilità, restare senza energia può diventare un problema concreto. In questo momento il NOBIS Power Bank 20000mAh è disponibile con uno sconto del 40%, così puoi garantirti una riserva di carica potente senza spendere troppo.

NOBIS Power Bank 20000mAh

Questo power bank si distingue per la combinazione tra alta capacità da 20000mAh, ricarica rapida fino a 45W sulla porta USB-C e la possibilità di alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Il display LED digitale ti mostra in ogni momento quanta energia hai ancora a disposizione e la modalità a bassa corrente ti consente di ricaricare in sicurezza anche dispositivi delicati come auricolari e smartwatch per sessioni dedicate di ricarica controllata.

NOBIS Power Bank 20000mAh in offerta: sconto del 40% e prezzo sotto i 30 euro

In questa promo il NOBIS Power Bank 20000mAh scende a 27,07€ grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino, posizionandosi tra le soluzioni più interessanti nella fascia dei power bank ad alta capacità con ricarica rapida. Con un esborso contenuto ottieni un caricatore portatile da 45W in grado di seguire senza problemi giornate intense di lavoro, viaggio o studio, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo rispetto a molti modelli simili.

Il power bank NOBIS con la ricarica rapida 45W e la capacità da 20000mAh

Se ti sposti spesso tra ufficio, università e viaggi fuori porta, avere una fonte di energia affidabile è fondamentale per non restare mai scollegato. Questo power bank è pensato proprio per accompagnarti nella quotidianità con potenza e versatilità.

Ricarica rapida 45W via USB-C : la porta Type-C gestisce fino a 45W in ingresso e in uscita, così puoi ricaricare smartphone e altri dispositivi compatibili in tempi ridotti e riportare il power bank al 100% in circa 2 ore, ideale quando hai poco tempo tra uno spostamento e l’altro.

: la porta Type-C gestisce fino a 45W in ingresso e in uscita, così puoi ricaricare smartphone e altri dispositivi compatibili in tempi ridotti e riportare il power bank al 100% in circa 2 ore, ideale quando hai poco tempo tra uno spostamento e l’altro. Capacità da 20000mAh : l’ampia batteria interna ti permette di effettuare più ricariche complete del telefono prima di dover ricaricare il power bank, una soluzione pratica per weekend fuori casa, campeggi o giornate intere lontano da prese di corrente.

: l’ampia batteria interna ti permette di effettuare più ricariche complete del telefono prima di dover ricaricare il power bank, una soluzione pratica per weekend fuori casa, campeggi o giornate intere lontano da prese di corrente. Quattro porte di uscita e due ingressi : con 2 USB-A e 2 USB-C puoi alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, così colleghi insieme smartphone, tablet, cuffie e altri accessori senza dover scegliere cosa ricaricare per primo.

: con 2 USB-A e 2 USB-C puoi alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, così colleghi insieme smartphone, tablet, cuffie e altri accessori senza dover scegliere cosa ricaricare per primo. Display LED digitale con modalità a bassa corrente: l’indicatore numerico ti mostra con precisione la percentuale residua, mentre la modalità dedicata ai piccoli device assicura una ricarica più delicata per auricolari e smartwatch, evitando sovraccarichi e prolungando la vita dei tuoi accessori.

NOBIS Power Bank 20000mAh

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NOBIS Power Bank 20000mAh, sconto del 40% e prezzo a 27,07€: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Quante volte posso ricaricare lo smartphone con il NOBIS Power Bank 20000mAh? Con 20000mAh puoi ricaricare più volte uno smartphone standard prima di dover ricaricare il power bank. Il NOBIS Power Bank 20000mAh supporta la ricarica rapida USB-C da 45W? Sì, la porta USB-C supporta fino a 45W sia in ingresso sia in uscita per ricariche veloci. Posso ricaricare più dispositivi insieme con il NOBIS Power Bank 20000mAh? Sì, grazie a 2 porte USB-A e 2 USB-C puoi alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Il NOBIS Power Bank 20000mAh è adatto per auricolari e smartwatch? Sì, dispone di una modalità a bassa corrente pensata per ricaricare in sicurezza piccoli dispositivi.