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Restare senza batteria a metà giornata, mentre sei fuori casa per lavoro o in viaggio, è uno degli incubi ricorrenti di chi vive con lo smartphone sempre in mano. In questi giorni su Amazon il NOBIS 20000mAh 45W Power Bank è proposto con uno sconto del 36%, una soluzione potente e tascabile per ricaricare rapidamente più dispositivi e tenere sempre al sicuro l’autonomia dei tuoi gadget.

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Questo power bank unisce un’elevata capacità di 20000mAh a una ricarica rapida bidirezionale a 45W, così puoi ricaricare lo smartphone fino a più volte e riportarlo al 50-60% in circa mezz’ora. Le quattro uscite totali permettono di alimentare contemporaneamente più dispositivi, mentre il display LED ti mostra in ogni momento la percentuale residua, evitando brutte sorprese. È pensato per essere portatile e adatto a viaggi, campeggio e uso quotidiano.

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Con questa promozione puoi portarti a casa il NOBIS 20000mAh 45W Power Bank a 28,99€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino. In rapporto alla capacità e alla potenza di uscita, si posiziona tra le soluzioni più convenienti della sua fascia, ideale per chi cerca una batteria esterna capiente senza spendere cifre esagerate. Grazie alla ricarica rapida 45W su porta USB-C, è adatto non solo agli smartphone più recenti, ma anche a tablet e dispositivi che richiedono più energia, con la comodità di poter gestire fino a quattro device collegati allo stesso tempo.

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Il power bank NOBIS con la ricarica rapida 45W e la capacità da 20000mAh

Se temi di restare a secco di batteria proprio quando ti serve il telefono, questo power bank è pensato per darti autonomia extra in ogni situazione, dal lavoro in mobilità ai viaggi più lunghi.

Ricarica rapida bidirezionale 45W : la porta USB-C supporta fino a 45W in ingresso e in uscita, così ricarichi gli smartphone compatibili in pochissimo tempo e puoi ricaricare completamente il power bank in circa due ore, riducendo al minimo le attese.

: la porta USB-C supporta fino a 45W in ingresso e in uscita, così ricarichi gli smartphone compatibili in pochissimo tempo e puoi ricaricare completamente il power bank in circa due ore, riducendo al minimo le attese. Capacità ultra grande da 20000mAh : permette di ricaricare il telefono più volte prima di dover collegare la batteria alla presa, una soluzione ideale per chi viaggia spesso, va in campeggio o vuole una riserva affidabile in casa per le emergenze.

: permette di ricaricare il telefono più volte prima di dover collegare la batteria alla presa, una soluzione ideale per chi viaggia spesso, va in campeggio o vuole una riserva affidabile in casa per le emergenze. Quattro uscite e due ingressi : con due porte USB-A e due porte USB-C che supportano input e output puoi alimentare fino a quattro dispositivi alla volta, così non devi fare la fila al caricatore con amici, colleghi o familiari.

: con due porte USB-A e due porte USB-C che supportano input e output puoi alimentare fino a quattro dispositivi alla volta, così non devi fare la fila al caricatore con amici, colleghi o familiari. Display LED e modalità a bassa corrente: lo schermo digitale mostra chiaramente la percentuale residua, mentre la modalità dedicata ai piccoli dispositivi consente di ricaricare in sicurezza accessori come auricolari e smartwatch.

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FAQ Quante volte posso ricaricare lo smartphone con il power bank NOBIS 20000mAh? Con 20000mAh puoi ricaricare la maggior parte degli smartphone moderni più volte prima di dover ricaricare il power bank. Il power bank NOBIS supporta la ricarica rapida tramite USB-C? Sì, la porta USB-C supporta ricarica rapida bidirezionale fino a 45W in ingresso e in uscita. Posso ricaricare più dispositivi contemporaneamente con il power bank NOBIS? Sì, sono presenti quattro porte di uscita che consentono di alimentare fino a quattro dispositivi nello stesso momento. Il power bank NOBIS è adatto a ricaricare anche smartwatch e auricolari? Sì, grazie alla modalità a bassa corrente ricarica in sicurezza piccoli dispositivi come smartwatch e auricolari.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.