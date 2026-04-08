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Se cerchi una soluzione tascabile ma affidabile per ricaricare l’iPhone, la Baseus Enerfill MagSafe Power Bank è una proposta concreta: un accessorio solido, piacevole al tatto e pronto all’uso. L’esperienza d’uso evidenzia una ricarica stabile, tempi rapidi e una gestione del calore ben controllata, il tutto in un corpo sottile e leggero. Al momento è disponibile su Amazon a 24,99€, grazie a un coupon del 50% al check-out.

Questo modello punta sulla praticità quotidiana: magneti forti per un aggancio sicuro, finitura morbida e comoda da impugnare, e un formato facile da portare sempre con sé. In poche parole, una power bank che mette al centro concretezza ed efficienza, senza rinunciare alla cura dei dettagli.

Baseus Enerfill MagSafe Power Bank

Coupon del 50% al check-out sul power bank Baseus Enerfill MagSafe

Su Amazon trovi la Baseus Enerfill MagSafe Power Bank a 24,99€, grazie a un coupon del 50% al check-out. Un prezzo competitivo per una power bank magnetica con ricarica wireless e cavo integrato: una combinazione rara in questa categoria. Cliccando sul link dell’offerta puoi verificare disponibilità e tempi di consegna.

Le caratteristiche tecniche del power bank Baseus Enerfill MagSafe

Cuore del prodotto è una batteria da 10.000 mAh in un corpo spesso appena 18 mm e dal peso di circa 207 g: dimensioni adatte alla tasca e perfette per la mobilità. Il vero plus è il cavo USB‑C integrato da 0,15 m, che raggiunge fino a 30W in ricarica cablata e funge anche da pratico laccetto per il trasporto.

La ricarica wireless MagSafe fino a 15W è garantita da 16 magneti N52 con forza di circa 11 N per un allineamento saldo e preciso, anche con cover compatibili. In più, puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente tra cablato e wireless, così da gestire smartphone e accessori insieme.

La gestione termica è affidata alla tecnologia NTC di Baseus con 9 livelli di protezione (sovratemperatura, sovracorrente, sovraccarica e altro), per un’erogazione sicura e costante. La superficie in silicone liquido offre un grip setoso, riduce i graffi e migliora la presa.

Compatibile con la famiglia iPhone 12–17 (inclusi Pro e Pro Max), questa power bank è pensata per chi vuole un’esperienza magnetica affidabile e una ricarica completa anche durante gli spostamenti. L’autonomia è ideale per una giornata tipo e, secondo gli scenari dichiarati, garantisce più cicli per smartphone e auricolari.

Baseus Enerfill MagSafe Power Bank

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