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Magnetic Power Bank Moscsaz, power bank magnetico da 10000mAh con ricarica rapida 3-in-1 e LED di stato è in sconto del 78%.

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Batteria dell’iPhone sempre in riserva a fine giornata, soprattutto quando sei in giro tra lavoro, università e viaggi? Oggi puoi risolvere il problema con la Magnetic Power Bank Moscsaz, compatibile con le serie iPhone 16, 15, 14 e 13, proposta con uno straordinario sconto del 78% sul prezzo di listino: una soluzione compatta, magnetica e pensata per accompagnarti ovunque senza l’ansia della presa di corrente.

Magnetic Power Bank Moscsaz

Questa power bank unisce in un unico accessorio ricarica magnetica wireless da 15W, cavo Type-C integrato da 20W per la ricarica rapida e porta USB-A da 22,5W con cavo incluso, coprendo praticamente ogni esigenza quotidiana. La capacità di 10000mAh è pensata per garantire energia sufficiente per tutta la giornata tra videochiamate, streaming e spostamenti, mentre il design sottile e leggero da 198 grammi la rende facile da infilare in borsa o nello zaino senza aggiungere ingombro.

Magnetic Power Bank Moscsaz in offerta: sconto del 78% sulla ricarica da 10000mAh

In questo momento la Magnetic Power Bank Moscsaz è proposta a soli 21,65€ grazie a uno sconto del 78%, una cifra particolarmente aggressiva per una power bank magnetica da 10000mAh con ricarica rapida cablata e wireless. Nella fascia dei caricabatterie portatili con queste caratteristiche, si tratta di un prezzo estremamente competitivo, ideale per chi vuole aggiornare il proprio corredo di accessori senza spendere troppo. Se ti interessa una soluzione versatile per la ricarica di iPhone e altri dispositivi, il Magnetic Power Bank Moscsaz è disponibile con uno sconto del 78%, un’occasione da valutare finché la promozione resta attiva.

La power bank magnetica con la ricarica rapida 3-in-1 e la capacità da 10000mAh

Se passi gran parte della giornata lontano da prese di corrente, una power bank magnetica compatta e potente come questa ti permette di usare lo smartphone in tranquillità anche tra viaggi, commuting e lavoro intenso.

Tecnologia di ricarica rapida 3-in-1 : combina ricarica magnetica wireless da 15W per gli iPhone compatibili, cavo Type-C integrato da 20W e porta USB-A da 22,5W con cavo incluso, così puoi alimentare contemporaneamente o in modo alternato diversi dispositivi senza portarti dietro più caricabatterie.

: combina ricarica magnetica wireless da 15W per gli iPhone compatibili, cavo Type-C integrato da 20W e porta USB-A da 22,5W con cavo incluso, così puoi alimentare contemporaneamente o in modo alternato diversi dispositivi senza portarti dietro più caricabatterie. Capacità da 10000mAh : offre energia sufficiente per coprire l’intera giornata di utilizzo tra chiamate, social, video e navigazione, riducendo al minimo il rischio di restare con la batteria a zero quando sei fuori casa.

: offre energia sufficiente per coprire l’intera giornata di utilizzo tra chiamate, social, video e navigazione, riducendo al minimo il rischio di restare con la batteria a zero quando sei fuori casa. Forte adesione magnetica : l’aggancio stabile al retro dell’iPhone ti permette di continuare a usare lo smartphone anche in movimento, senza cavi ingombranti e senza il rischio che la power bank scivoli via mentre scrivi o scatti foto.

: l’aggancio stabile al retro dell’iPhone ti permette di continuare a usare lo smartphone anche in movimento, senza cavi ingombranti e senza il rischio che la power bank scivoli via mentre scrivi o scatti foto. Sicurezza con sistema di protezione intelligente : le protezioni contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento rendono la ricarica più sicura, proteggendo sia il power bank sia i tuoi dispositivi durante l’uso prolungato.

: le protezioni contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento rendono la ricarica più sicura, proteggendo sia il power bank sia i tuoi dispositivi durante l’uso prolungato. Indicatore LED di stato : il display LED ti mostra in tempo reale il livello di carica residua, così sai sempre quando è il momento di ricaricare il power bank prima di uscire.

: il display LED ti mostra in tempo reale il livello di carica residua, così sai sempre quando è il momento di ricaricare il power bank prima di uscire. Design sottile e peso di soli 198g : il profilo compatto lo rende comodo da portare in borsa, nello zaino o persino in tasca, ideale per chi viaggia spesso o si muove in città con pochi accessori.

: il profilo compatto lo rende comodo da portare in borsa, nello zaino o persino in tasca, ideale per chi viaggia spesso o si muove in città con pochi accessori. Dotazione completa in confezione: oltre alla power bank magnetica, trovi un cavo USB-A a C aggiuntivo e il manuale d’uso, così puoi iniziare a usarla subito senza acquistare altri cavi.

Magnetic Power Bank Moscsaz

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Magnetic Power Bank Moscsaz, sconto del 78% e capacità da 10000mAh: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ La Magnetic Power Bank Moscsaz è compatibile con gli iPhone più recenti? Sì, è compatibile con le serie iPhone 16, 15, 14, 13 e con altri modelli supportati tramite ricarica wireless o via cavo. Quante ricariche complete offre la power bank Moscsaz da 10000mAh? La capacità da 10000mAh consente in genere più ricariche parziali o una o più ricariche complete a seconda della batteria del dispositivo. Posso ricaricare più dispositivi contemporaneamente con la Magnetic Power Bank Moscsaz? Sì, grazie alla ricarica magnetica wireless, al cavo Type-C integrato e alla porta USB-A puoi alimentare diversi dispositivi in modo flessibile. La Magnetic Power Bank Moscsaz è sicura da usare tutti i giorni? Sì, integra protezioni contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento, oltre a un indicatore LED per monitorare la carica.