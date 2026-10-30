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Il Power Bank magnetico Moscsaz con una capacità di 10.000 mAh e cavi integrati è in offerta con uno sconto del 54% e lo paghi pochissimo.

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Restare senza batteria mentre si è fuori casa può interrompere chiamate, streaming e spostamenti. La Magnetic Power Bank Moscsaz offre una riserva di energia da portare con sé e ora è proposta con uno sconto del 54%.

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Il formato magnetico consente di agganciare il power bank allo smartphone, mentre le diverse opzioni di ricarica permettono di scegliere tra modalità wireless e collegamento via cavo. La capacità da 10.000 mAh è pensata per accompagnare l’uso quotidiano, dalle videochiamate alle uscite all’aperto. Il corpo compatto e il peso di 198 grammi lo rendono inoltre facile da riporre in borsa; un indicatore LED mostra il livello di carica residuo.

Magnetic Power Bank Moscsaz: 54% di sconto, oggi a 17,09€

La Magnetic Power Bank Moscsaz è disponibile a 17,09 euro, con uno sconto del 54% rispetto al prezzo di riferimento indicato nell’offerta. Per chi cerca un accessorio per ricaricare lo smartphone durante la giornata, la combinazione di aggancio magnetico, ricarica wireless e collegamenti cablati offre più possibilità d’uso. Puoi acquistare la Magnetic Power Bank con uno sconto del 54%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la presenza di coupon, il pagamento a rate, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Il power bank magnetico con ricarica wireless da 15 W e capacità da 10.000 mAh

Per chi vuole avere una fonte di energia di riserva senza portare con sé un accessorio ingombrante, questo power bank riunisce più opzioni in un formato compatto. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Capacità da 10.000 mAh : permette di alimentare smartphone e altri dispositivi durante la giornata. La scheda indica la compatibilità con iPhone delle serie dalla 12 alla 17 e con altri modelli.

: permette di alimentare smartphone e altri dispositivi durante la giornata. La scheda indica la compatibilità con iPhone delle serie dalla 12 alla 17 e con altri modelli. Ricarica magnetica wireless da 15 W : si aggancia al telefono per ricaricarlo senza collegare un cavo, una soluzione pratica anche mentre si usa il dispositivo.

: si aggancia al telefono per ricaricarlo senza collegare un cavo, una soluzione pratica anche mentre si usa il dispositivo. Cavo Type-C integrato da 20 W e uscita USB-A da 22,5 W : le due opzioni cablate ampliano le possibilità di collegamento. Nella confezione è incluso anche un cavo USB-A a USB-C.

: le due opzioni cablate ampliano le possibilità di collegamento. Nella confezione è incluso anche un cavo USB-A a USB-C. Fissaggio magnetico e indicatore LED : l’aggancio è progettato per restare stabile durante l’utilizzo, mentre la luce LED consente di controllare il livello di carica del power bank.

: l’aggancio è progettato per restare stabile durante l’utilizzo, mentre la luce LED consente di controllare il livello di carica del power bank. Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento: il sistema di sicurezza è pensato per accompagnare la ricarica dei dispositivi. Il peso di 198 grammi e le dimensioni compatte facilitano il trasporto in borsa.

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Approfitta ora dello sconto del 54% sulla Magnetic Power Bank Moscsaz, finché l’offerta è disponibile.

FAQ La Magnetic Power Bank Moscsaz è compatibile con iPhone? La scheda indica la compatibilità con iPhone delle serie 12, 13, 14, 15, 16 e 17, oltre che con altri modelli. Quali modalità di ricarica offre? Supporta ricarica magnetica wireless da 15 W, un cavo Type-C integrato da 20 W e un’uscita USB-A da 22,5 W. Quanto pesa e cosa include la confezione? Pesa 198 grammi. La confezione include il power bank, un cavo USB-A a USB-C aggiuntivo e il manuale d’uso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.