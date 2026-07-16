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INIU 45W Power Bank, caricatore portatile da 10000mAh ultra sottile con ricarica rapida e cavo USB-C integrato è in sconto del 30%.

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Batteria dello smartphone sempre sul punto di spegnersi tra lavoro, viaggi e sessioni di streaming? Un caricatore portatile compatto e potente può risolvere il problema, soprattutto quando non hai prese a disposizione. Oggi il INIU 45W Power Bank è disponibile con uno sconto del 30% e un ulteriore 49% di sconto al check-out, un’occasione interessante per chi cerca ricarica rapida in un formato davvero tascabile.

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Questo power bank unisce una capacità da 10000mAh a un corpo il 50% più sottile rispetto a molti modelli della stessa categoria, così entra facilmente in tasca o in borsa senza aggiungere ingombro. Con l’uscita fino a 45W e il supporto ai principali protocolli di ricarica rapida, è pensato per dare nuova vita in pochi minuti a smartphone di ultima generazione, tablet e accessori, offrendo al tempo stesso un utilizzo pratico grazie al cavo USB-C integrato che funziona sia per ricaricare i dispositivi sia la batteria esterna stessa.

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In questo momento puoi portarti a casa l’INIU 45W Power Bank a soli 12,11€ grazie allo sconto del 30% sul prezzo di listino e all’ulteriore 49% di sconto al check-out,. Considerata la combinazione di ricarica rapida fino a 45W, capacità da 10000mAh e design sottile, il prezzo si posiziona in modo aggressivo rispetto ad altri power bank della stessa fascia, spesso più ingombranti o meno potenti. Se ti interessa un caricatore portatile versatile per smartphone e tablet recenti, l’INIU 45W Power Bank è disponibile con uno sconto del 30%, un buon compromesso tra budget e prestazioni.

Il power bank INIU con la ricarica rapida da 45W e il cavo USB-C integrato

Se ti muovi spesso e non vuoi restare mai senza batteria, questo power bank punta tutto su praticità e sicurezza della ricarica, unendo potenza elevata e form factor sottile.

Ricarica rapida 45W con PD3.0 e QC4.0 : ti permette di riportare in fretta la batteria di smartphone recenti a un livello più che sufficiente, riducendo al minimo le soste vicino alla presa.

: ti permette di riportare in fretta la batteria di smartphone recenti a un livello più che sufficiente, riducendo al minimo le soste vicino alla presa. Capacità da 10000mAh in un corpo 50% più sottile : offre energia sufficiente per più ricariche leggere mantenendo dimensioni compatte, ideale da tenere sempre nello zaino o nella borsa del lavoro.

: offre energia sufficiente per più ricariche leggere mantenendo dimensioni compatte, ideale da tenere sempre nello zaino o nella borsa del lavoro. Cavo USB-C integrato multifunzione : elimina la necessità di portare fili extra, perché lo stesso cavo serve sia a caricare il telefono sia a ricaricare la power bank, funzionando anche come pratico cordino da agganciare.

: elimina la necessità di portare fili extra, perché lo stesso cavo serve sia a caricare il telefono sia a ricaricare la power bank, funzionando anche come pratico cordino da agganciare. Compatibilità universale : è pensato per lavorare con un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone ai tablet fino agli auricolari, adattando l’erogazione di energia per non stressare le batterie più piccole.

: è pensato per lavorare con un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone ai tablet fino agli auricolari, adattando l’erogazione di energia per non stressare le batterie più piccole. Focus sulla ricarica sicura: l’attenzione ai materiali e alla protezione elettronica è pensata per ridurre rischi di surriscaldamento e prolungare la vita delle batterie dei tuoi dispositivi.

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FAQ Quante ricariche posso ottenere con il power bank INIU 45W da 10000mAh? Con 10000mAh puoi ricaricare uno smartphone standard circa una o due volte, in base alla capacità della batteria del telefono. Il power bank INIU 45W è adatto a ricaricare tablet e dispositivi USB-C? Sì, supporta ricarica rapida fino a 45W con USB-C In&Out, quindi è adatto a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Serve un cavo separato per usare il power bank INIU 45W? No, integra un cavo USB-C che puoi usare sia per ricaricare il telefono sia per ricaricare il power bank stesso. Il power bank INIU 45W è sicuro per dispositivi piccoli come auricolari? Sì, dispone di una modalità a carica lenta che adatta automaticamente la potenza ai dispositivi più piccoli per proteggere la batteria.