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Il power bank wireless EcoFlow per l'iPhone oggi costa pochissimo

Il powerbank con tecnologia MagSafe da 10.000 mAh è in offerta con uno sconto del 62%. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone e non solo.

3 min di lettura

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Redazione

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EcoFlow Qi2 15W Power Bank con supporto e cavo da 36 W Amazon

Restare senza batteria quando si è fuori casa può interrompere l’uso dello smartphone proprio quando serve. Il power bank EcoFlow Qi2 15W è disponibile a 30,39 euro: scopri lo sconto del 62%.

Con una capacità di 10.000 mAh, questo power bank punta a offrire energia in un formato compatto, da tenere in borsa. Può ricaricare un iPhone 16 fino a 1,9 volte e consente di scegliere tra la ricarica wireless Qi2 e quella tramite cavo. Il supporto integrato e l’aggancio magnetico sono pensati per rendere più pratico l’uso mentre si ricarica il telefono.

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EcoFlow Qi2 15W Power Bank scontato del 62%: costa 30,39 euro

Per chi cerca una batteria esterna da portare con sé, il power bank EcoFlow Qi2 15W è proposto a 30,39 euro, con uno sconto indicato del 62%. La ricarica wireless certificata Qi2 arriva a 15 W, mentre il cavo integrato supporta una potenza di 36 W. In base alle informazioni disponibili, un iPhone 16 può raggiungere il 50% di carica in 26 minuti tramite cavo. Il power bank EcoFlow Qi2 15W è scontato del 62%. Non sono indicate informazioni su rate, coupon, durata della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Acquista subito il power bank EcoFlow in offerta

Il power bank EcoFlow con la ricarica Qi2 da 15 W e il cavo da 36 W

Quando la batteria dello smartphone scende e non c’è una presa a disposizione, avere più modalità di ricarica può fare la differenza. Ecco cosa offre questo modello:

  • Batteria da 10.000 mAh: la capacità consente di ricaricare un iPhone 16 fino a 1,9 volte; il formato è descritto come abbastanza sottile da essere trasportato in borsa.
  • Ricarica wireless Qi2 da 15 W: lo standard certificato offre una ricarica wireless indicata come due volte più veloce rispetto a Qi1, per alimentare il dispositivo senza collegare un cavo.
  • Cavo da 36 W: per chi preferisce la ricarica via cavo, EcoFlow indica che un iPhone 16 può arrivare al 50% in 26 minuti.
  • Aggancio magnetico da 11 N: il magnete è progettato per mantenere saldamente il telefono collegato al power bank durante l’uso quotidiano, gli allenamenti o gli spostamenti.
  • Ricarica simultanea: il dispositivo può ricaricare lo smartphone e sé stesso nello stesso momento, così entrambi possono essere pronti all’uso al mattino.

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Approfitta ora dello sconto del 62% sul power bank EcoFlow, finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Quanta capacità ha il power bank EcoFlow Qi2 15W?

Ha una capacità di 10.000 mAh e può ricaricare un iPhone 16 fino a 1,9 volte.

Come si ricarica lo smartphone con il power bank EcoFlow?

Supporta la ricarica wireless Qi2 fino a 15 W e la ricarica tramite cavo fino a 36 W.

Il power bank può ricaricare anche sé stesso mentre alimenta il telefono?

Sì, le informazioni del prodotto indicano che può ricaricare contemporaneamente lo smartphone e sé stesso.

Quanto impiega a portare un iPhone 16 al 50% tramite cavo?

Il cavo da 36 W porta un iPhone 16 al 50% in 26 minuti, secondo le informazioni del prodotto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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