Power bank compatto in sconto, autonomia extra per ogni viaggio

Power bank VRURC: ricarica rapida 22.5W PD3.0/QC4.0, 3 uscite e 4 ingressi, display LED e design compatto. Scopri l’offerta con 45% di sconto Amazon.

Amazon

Se cerchi un alleato affidabile per ricaricare i tuoi device durante la giornata, il VRURC Power Bank 20000mAh è in una promo da cogliere al volo. Parliamo di un accessorio apprezzato per la sua ricarica veloce, la capacità di alimentare più dispositivi insieme e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. È compatto, solido e dotato di display LED per monitorare l’energia residua: una soluzione pratica per viaggi e lunghe giornate fuori casa. Qualcuno lo trova appena pesante, ma l’autonomia offerta ripaga ampiamente.

Oggi lo trovi con uno sconto del 45% che rende l’acquisto ancora più interessante. La combinazione tra ricarica rapida, portabilità e più porte di connessione lo rende un vero must-have per chi vuole restare sempre connesso senza ansia da batteria.

VRURC Power Bank 20000mAh: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il VRURC Power Bank 20000mAh è proposto su Amazon a 20,35€ grazie a uno sconto del 45%. Una cifra particolarmente invitante per una batteria esterna capiente e ben accessoriata, pensata per garantire ricariche rapide e affidabili ovunque ti trovi.

La promo è attiva direttamente sulla pagina Amazon del prodotto: puoi verificarne i dettagli e approfittarne subito finché disponibile.

VRURC Power Bank 20000mAh: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è la batteria da 20000mAh, sufficiente per più ricariche di smartphone e tablet. Il power bank supporta la ricarica rapida a 22.5W con standard PD3.0 e QC4.0, così da ridurre sensibilmente i tempi rispetto ai caricabatterie tradizionali. Il display LED accurato indica la percentuale residua da 0 a 100% per un controllo immediato dell’autonomia.

La dotazione di porte è uno dei suoi punti forti: sono presenti 3 ingressi (Micro, USB-C e connettore compatibile iPhone) e 4 uscite (1 USB-C e 3 USB-A), per ricaricare più dispositivi contemporaneamente in totale comodità. È indicato per smartphone, cuffie e smartwatch, con voltaggio a 5V e funzioni utili come spegnimento automatico e spie LED. Il peso è di circa 310 g, ben bilanciato per una capacità così elevata.

Nella confezione trovi il power bank, un cavo USB‑C ↔ USB‑C da 20 cm, il manuale d’uso e un estrattore di schede SIM. La ricarica completa della batteria esterna richiede circa 6 ore (in base all’alimentatore utilizzato). Un set solido e funzionale, pensato per chi desidera una soluzione compatta ma capace di coprire intere giornate lontano dalla presa.

