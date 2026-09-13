Il power bank Cellularline costa meno di 10 euro: va comprato subito
Cellularline Power Bank 5000 mAh, batteria d’emergenza compatta con USB-C e due USB-A per ricaricare più dispositivi insieme è in sconto del 40%.
Restare con lo smartphone scarico fuori casa è una seccatura, soprattutto quando devi rispondere a mail di lavoro o usare le mappe in viaggio. In questi giorni su Amazon il Cellularline Power Bank 5000 mAh è proposto con uno sconto del 40%, una soluzione economica per avere sempre una ricarica d’emergenza in tasca senza appesantire zaino o borsa.
Questo power bank compatto è pensato per offrire performance ottimali nella ricarica emergenziale, erogando fino a 12W di potenza. La presenza di una porta USB-C di ingresso facilita la ricarica della batteria esterna, mentre le due porte USB di uscita permettono di alimentare contemporaneamente smartphone e altri piccoli dispositivi. I LED luminosi aiutano a tenere sotto controllo la carica residua, così sai sempre quando è il momento di ricaricarlo.
Cellularline Power Bank 5000 mAh in offerta su Amazon con il 40% di sconto
In questo momento puoi acquistare il Cellularline Power Bank 5000 mAh a soli 8,99€ grazie allo sconto del 40%, un prezzo particolarmente aggressivo per un accessorio di marca pensato per la ricarica d’emergenza quotidiana. Si tratta di una cifra contenuta per un power bank da 5000 mAh con più porte di uscita, ideale come batteria di backup da tenere sempre nello zaino o in borsa.
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Il power bank compatto con la capacità da 5000 mAh e le tre porte di ricarica
Se temi di restare senza batteria nelle giornate più intense, questo power bank è pensato proprio per coprire le tue esigenze di ricarica d’emergenza quando non hai una presa a disposizione.
- Capacità da 5000 mAh: offre abbastanza energia per ricaricare uno smartphone standard almeno una volta, ideale come riserva per arrivare a fine giornata senza ansia da percentuale.
- Porta USB-C di ingresso da 10,5W: permette di ricaricare rapidamente il power bank stesso, così è pronto all’uso in poco tempo quando devi uscire di casa.
- Due porte USB di uscita da 12W: consentono di ricaricare contemporaneamente smartphone e altri piccoli dispositivi, come cuffie o smartwatch, ottimizzando i tempi quando hai più gadget scarichi.
- Celle agli ioni di litio: garantiscono un buon equilibrio tra compattezza, peso e durata nel tempo, rendendo il power bank facile da portare sempre con te.
- LED luminosi per la carica residua: indicano in modo immediato quanta energia è rimasta, così puoi pianificare quando ricaricare la batteria esterna e non restare mai a secco.
- Dotazione completa: in confezione trovi il caricabatterie portatile, il cavo USB-A to USB-C e le istruzioni, per iniziare subito a usarlo senza dover acquistare accessori extra.
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FAQ
In genere il power bank da 5000 mAh consente almeno una ricarica completa di uno smartphone medio, ideale come riserva d’emergenza.
Sì, il power bank dispone di due porte USB di uscita da 12W per ricaricare contemporaneamente smartphone e altri piccoli dispositivi.
La carica residua è indicata dai LED luminosi integrati, che mostrano a colpo d’occhio quanta energia è ancora disponibile.
Sì, nella confezione sono inclusi il power bank, un cavo USB-A to USB-C e le istruzioni per l’uso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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