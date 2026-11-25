Il power bank Cellularline oggi costa pochissimo: solo 15,49 euro
Il powerbank Cellularlineda 20.000 mAh con due uscite USB-A e indicatore LED è in sconto del 48% e da oggi costa pochissimo.
Restare senza carica mentre si è fuori casa può creare difficoltà quando serve usare lo smartphone o un altro piccolo dispositivo. Il Cellularline Power Bank 20000 è disponibile a 15,49 euro, con uno sconto del 48%.
Questo caricabatterie portatile ha una capacità di 20000 mAh e può ricaricare smartphone e altri piccoli dispositivi. Le due porte USB-A da 12 W consentono di alimentare due dispositivi contemporaneamente; la porta USB-C, invece, serve per ricaricare il power bank. I LED luminosi mostrano quanta carica residua è disponibile, così puoi controllarne lo stato. Il design essenziale e il cavo USB-A/USB-C incluso completano la dotazione.
Cellularline Power Bank 20000 in offerta: sconto del 48%
Se vuoi avere una riserva di carica da portare con te, il Cellularline Power Bank 20000 è disponibile a 15,49 euro, con una riduzione del 48% indicata nella pagina dell’offerta. La capacità da 20000 mAh e le due uscite USB-A lo rendono adatto a ricaricare smartphone e altri piccoli dispositivi, anche nello stesso momento. Il prezzo di riferimento di altri prodotti della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, l’eventuale disponibilità di vantaggi Prime e i tempi per il reso non sono specificati nelle informazioni disponibili. Non è indicata una scadenza della promozione né la presenza di coupon.
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Il power bank Cellularline con 20000 mAh e due uscite USB-A
Per chi ha bisogno di una riserva di energia portatile e vuole ricaricare più dispositivi insieme, questo modello combina una capacità di 20000 mAh con due uscite USB-A. Ecco cosa offre nella pratica:
- Capacità di 20000 mAh: offre una riserva di carica da portare con sé per smartphone e altri piccoli dispositivi, senza dipendere da una presa elettrica nel momento in cui serve ricaricare.
- Due porte USB-A da 12 W: permettono di collegare e ricaricare contemporaneamente due dispositivi compatibili, evitando di doverli alimentare uno alla volta.
- Porta USB-C da 10,5 W in ingresso: serve a ricaricare il power bank; la porta USB-C non è indicata come uscita per i dispositivi.
- LED per la carica residua: gli indicatori luminosi aiutano a verificare quanta energia rimane, così puoi controllare lo stato del power bank.
- Cavo USB-A/USB-C incluso: la confezione comprende il caricabatterie portatile, il cavo e le istruzioni, come indicato nella dotazione.
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FAQ
Le due porte USB-A da 12 W consentono di ricaricare contemporaneamente due dispositivi.
La porta USB-C è indicata come ingresso da 10,5 W per ricaricare il power bank.
I LED luminosi indicano lo stato della carica residua.
La confezione comprende il caricabatterie portatile, un cavo USB-A/USB-C e le istruzioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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