Power bank Cellularline, ricarica d’emergenza oggi al 56% di sconto
Cellularline Power Bank 20000, batteria portatile compatta da 20000mAh con doppia uscita USB 12W e LED di carica residua, oggi in sconto del 56%.
Batteria dello smartphone che ti abbandona sempre sul più bello, tra una riunione e un viaggio in treno? Un caricatore portatile capiente e affidabile può evitarti molte situazioni scomode: oggi il Cellularline Power Bank 20000 è in offerta con uno sconto del 56%, pensato proprio per chi cerca tanta energia di riserva a un prezzo molto contenuto.
Questo power bank da 20000mAh punta sulla semplicità: offre una ricarica emergenziale fino a 12W, con un design essenziale pensato per stare in borsa o nello zaino senza ingombro. La presenza di due porte USB in uscita e di una porta USB-C di ingresso lo rende versatile per ricaricare lo smartphone e altri piccoli dispositivi anche contemporaneamente, mentre i LED luminosi ti permettono di controllare a colpo d’occhio quanta carica residua ti resta.
Cellularline Power Bank 20000 in offerta: sconto del 56% sul prezzo di listino
Il Cellularline Power Bank 20000 scende a soli 16,00€, un prezzo particolarmente aggressivo per una batteria esterna con questa capacità. Con lo sconto del 56% entri nella fascia di prodotti economici, ma con una dotazione completa che include doppia uscita USB da 12W per la ricarica simultanea di smartphone e altri dispositivi compatti e porta USB-C da 10,5W dedicata alla ricarica del power bank stesso.
All’interno della confezione trovi il caricabatterie portatile, un cavo USB-A to USB-C e le istruzioni, così puoi usarlo subito con la maggior parte dei telefoni e accessori moderni. La capacità di 20000mAh lo rende adatto a coprire più cicli di ricarica completa per uno smartphone standard, ideale per viaggi, giornate fuori casa o come soluzione di backup in ufficio.
Approfitta subito del Cellularline Power Bank 20000 in offerta
Il power bank Cellularline con la capacità da 20000mAh e le due porte USB da 12W
Se ti capita spesso di restare senza batteria proprio quando devi chiamare, lavorare in mobilità o usare la navigazione GPS, avere in borsa un power bank capiente come questo può davvero cambiarti la giornata. Ecco come le sue caratteristiche tecniche si traducono in vantaggi concreti nella vita quotidiana:
- Capacità da 20000mAh: offre più ricariche complete per uno smartphone standard, così puoi affrontare viaggi lunghi o giornate intense senza cercare prese di corrente ovunque.
- Due porte USB da 12W in uscita: ti permette di ricaricare contemporaneamente telefono e un altro dispositivo compatto, come cuffie wireless o uno smartwatch, ottimizzando i tempi quando sei di fretta.
- Porta USB-C da 10,5W in ingresso: semplifica la ricarica del power bank usando lo stesso cavo che utilizzi per molti dispositivi moderni, riducendo il numero di cavi da portare con te.
- Celle Li-ion Battery: garantiscono un buon equilibrio tra capacità, peso e durata nel tempo, ideale per un uso quotidiano come batteria di emergenza.
- LED luminosi per la carica residua: con un semplice colpo d’occhio sai quanta energia hai ancora a disposizione, evitando di partire con il power bank scarico senza accorgertene.
- Dotazione completa in confezione: il cavo USB-A to USB-C incluso ti permette di iniziare subito a ricaricare la maggior parte degli smartphone recenti, senza acquisti aggiuntivi.
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Cellularline Power Bank 20000, approfitta ora dell’offerta lampo al 56% prima che le scorte finiscano.
FAQ
Con 20000mAh puoi ottenere più ricariche complete di uno smartphone standard, ideali per viaggi o giornate intense fuori casa.
Sì, dispone di due porte USB da 12W in uscita che permettono di ricaricare contemporaneamente due dispositivi compatibili.
Si ricarica tramite la porta USB-C di ingresso da 10,5W, usando il cavo USB-A to USB-C incluso nella confezione o un cavo compatibile.
Il dispositivo è dotato di LED luminosi che indicano chiaramente lo stato di carica residua, visibile in qualsiasi momento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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