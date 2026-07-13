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Belkin BoostCharge Pro, power bank wireless magnetico da 10.000 mAh con supporto integrato e ricarica Qi2 rapida fino a 15 W è in sconto del 50%.

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Batteria dell’iPhone scarica a metà giornata, tra chiamate, mappe e social, senza una presa di corrente a portata di mano? In questi casi avere con sé un power bank compatto e potente fa davvero la differenza: oggi il Belkin BoostCharge Pro è proposto con uno sconto del 50%, abbinando ricarica wireless magnetica e comodo supporto integrato, pensato proprio per chi vive con lo smartphone sempre in mano.

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Questa power bank unisce una capacità di 10.000 mAh a un form factor compatto e leggero, facile da tenere in tasca o in borsa anche in viaggio. La ricarica Qi2 magnetica fino a 15 W rende semplicissimo l’allineamento con iPhone compatibili, senza cavi in mezzo, e il supporto estraibile permette di tenere il telefono in verticale o orizzontale mentre si guarda un video o si lavora. La possibilità di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, la modalità di alimentazione passante e il LED di stato completano un profilo pensato per chi vuole una soluzione unica per smartphone e accessori.

Belkin BoostCharge Pro in offerta: sconto del 50% sulla power bank Qi2

Con la promo in corso puoi portarti a casa il Belkin BoostCharge Pro a soli 49,99€, beneficiando di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto aggressiva per una power bank da 10.000 mAh con ricarica Qi2 magnetica da 15 W, in linea o inferiore rispetto ad altri modelli di fascia simile ma spesso meno completi sul fronte delle funzionalità. In più la ricarica simultanea via wireless e attraverso le due porte USB-C integrate la rende una soluzione davvero versatile per chi viaggia con più dispositivi.

Rispetto a tanti modelli economici, questo caricatore portatile offre anche la modalità di alimentazione passante: puoi usarlo come tappetino di ricarica wireless mentre è collegato a un alimentatore, ricaricando nello stesso momento sia la power bank sia lo smartphone. Se stai cercando una soluzione compatta e completa, il Belkin BoostCharge Pro è disponibile con uno sconto del 50%, con la tranquillità di una garanzia di 2 anni e copertura sulle apparecchiature collegate fino a 2.000€.

La power bank Belkin con il magnete Qi2, la ricarica simultanea e il supporto integrato

Se passi molte ore fuori casa tra lavoro, università e spostamenti, una power bank evoluta può eliminare l’ansia da percentuale residua sullo schermo e permetterti di usare lo smartphone senza compromessi. Vediamo perché questo modello si distingue nella sua fascia:

Ricarica rapida Qi2 da 15 W : sfrutta magneti integrati per un allineamento immediato con iPhone e altri dispositivi compatibili, così appoggi il telefono e inizi subito a ricaricare senza perdere tempo a cercare la posizione giusta.

: sfrutta magneti integrati per un allineamento immediato con iPhone e altri dispositivi compatibili, così appoggi il telefono e inizi subito a ricaricare senza perdere tempo a cercare la posizione giusta. Batteria da 10.000 mAh fino a 35 ore extra : offre energia sufficiente per coprire un’intera giornata intensa o un weekend fuori, riducendo la necessità di cercare prese di corrente ovunque.

: offre energia sufficiente per coprire un’intera giornata intensa o un weekend fuori, riducendo la necessità di cercare prese di corrente ovunque. Design compatto e leggero con LED di stato : si infila facilmente in borsa o nello zaino e il LED ti indica a colpo d’occhio quando è il momento di ricaricarla, evitando sorprese quando sei in giro.

: si infila facilmente in borsa o nello zaino e il LED ti indica a colpo d’occhio quando è il momento di ricaricarla, evitando sorprese quando sei in giro. Aggancio magnetico che non blocca la fotocamera : il telefono rimane ben saldo alla power bank e puoi continuare a scattare foto e video senza coprire l’obiettivo, ideale per viaggi ed eventi.

: il telefono rimane ben saldo alla power bank e puoi continuare a scattare foto e video senza coprire l’obiettivo, ideale per viaggi ed eventi. Ricarica simultanea di 3 dispositivi : grazie alle due porte USB-C e alla piastra wireless puoi caricare smartphone, auricolari e altri gadget nello stesso momento, portando con te un solo caricatore per tutto.

: grazie alle due porte USB-C e alla piastra wireless puoi caricare smartphone, auricolari e altri gadget nello stesso momento, portando con te un solo caricatore per tutto. Supporto integrato estraibile : ti permette di usare il telefono come mini schermo per video, call o navigazione mentre si ricarica, trasformando la power bank in un pratico stand da scrivania o da aereo.

: ti permette di usare il telefono come mini schermo per video, call o navigazione mentre si ricarica, trasformando la power bank in un pratico stand da scrivania o da aereo. Alimentazione passante per uso da tappetino : a casa o in ufficio colleghi la power bank a una presa e appoggi sopra il telefono, ricaricando entrambi senza cambiare abitudini.

: a casa o in ufficio colleghi la power bank a una presa e appoggi sopra il telefono, ricaricando entrambi senza cambiare abitudini. Compatibilità con custodie e modalità StandBy : funziona anche con cover sottili fino a 3 mm e supporta la modalità StandBy, così trasformi l’iPhone in una schermata dedicata quando è in carica sul supporto.

: funziona anche con cover sottili fino a 3 mm e supporta la modalità StandBy, così trasformi l’iPhone in una schermata dedicata quando è in carica sul supporto. Garanzia di 2 anni con copertura fino a 2.000€: aggiunge un livello extra di sicurezza su prodotto e dispositivi collegati, un plus importante per chi ricarica smartphone di fascia alta.

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FAQ Quante ricariche offre la power bank Belkin BoostCharge Pro da 10.000 mAh? La capacità di 10.000 mAh garantisce fino a circa 35 ore di utilizzo aggiuntivo per uno smartphone compatibile. La Belkin BoostCharge Pro ricarica in modalità wireless e via cavo insieme? Sì, può ricaricare simultaneamente fino a tre dispositivi: uno in wireless e due tramite le porte USB-C integrate. La power bank Belkin BoostCharge Pro funziona con custodie per smartphone? Sì, è compatibile con custodie fino a 3 mm di spessore, mantenendo l’aggancio magnetico per la ricarica Qi2. Posso usare la Belkin BoostCharge Pro come base di ricarica fissa a casa? Sì, grazie all’alimentazione passante puoi collegarla alla presa e usarla come tappetino wireless mentre ricarica anche se stessa.