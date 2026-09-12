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Belkin BoostCharge Pro, power bank wireless Qi2 da 10.000 mAh con supporto integrato e aggancio magnetico per iPhone è in sconto del 55%.

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Batteria dello smartphone sempre al limite, soprattutto quando sei in viaggio o fuori casa tutto il giorno? Una soluzione compatta e versatile può fare la differenza. In questo momento il Belkin BoostCharge Pro beneficia di uno sconto del 55%, permettendoti di avere molta più autonomia senza rinunciare alla comodità della ricarica magnetica wireless.

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Questo power bank wireless da 10.000 mAh è pensato per chi usa intensamente il telefono durante la giornata: la ricarica Qi2 fino a 15 W accelera i tempi rispetto a molti caricabatterie tradizionali, mentre l’aggancio magnetico in stile MagSafe mantiene l’iPhone perfettamente allineato senza coprire la fotocamera. Il design compatto, il supporto integrato estraibile e la possibilità di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente lo rendono un accessorio completo tanto sulla scrivania quanto in viaggio.

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Il power bank wireless Belkin BoostCharge Pro da 10.000 mAh è proposto a 44,99€, con uno sconto del 55% che rende questo accessorio di fascia alta particolarmente interessante per chi cerca una ricarica magnetica compatibile con i più recenti iPhone 16 e iPhone 15 e con altri dispositivi Qi2. Grazie alla funzione di alimentazione passante, puoi usarlo come tappetino di ricarica wireless anche a casa, ricaricando contemporaneamente sia il power bank sia lo smartphone.

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Il power bank Belkin con la ricarica Qi2 da 15 W e il supporto integrato

Se passi molte ore fuori casa tra chiamate, mappe e video, avere un power bank affidabile e comodo da usare ti evita l’ansia da batteria scarica e la ricerca continua di prese elettriche o cavi sparsi nello zaino.

Ricarica rapida Qi2 fino a 15 W : sfrutta la ricarica wireless di nuova generazione per ridurre i tempi di attesa rispetto ai classici pad da 5 W, ideale quando hai pochi minuti per ricaricare.

: sfrutta la ricarica wireless di nuova generazione per ridurre i tempi di attesa rispetto ai classici pad da 5 W, ideale quando hai pochi minuti per ricaricare. Batteria da 10.000 mAh : offre fino a 35 ore di utilizzo aggiuntivo allo smartphone, così puoi affrontare intere giornate fuori senza preoccuparti dell’autonomia.

: offre fino a 35 ore di utilizzo aggiuntivo allo smartphone, così puoi affrontare intere giornate fuori senza preoccuparti dell’autonomia. Aggancio magnetico compatibile MagSafe : il telefono si allinea automaticamente, non devi centrare a mano la bobina di ricarica e puoi continuare a usare la fotocamera senza ostacoli.

: il telefono si allinea automaticamente, non devi centrare a mano la bobina di ricarica e puoi continuare a usare la fotocamera senza ostacoli. Tre dispositivi ricaricati insieme : oltre alla base wireless, sono presenti due porte USB-C per alimentare in contemporanea smartphone, tablet o cuffie, riducendo il numero di caricabatterie da portare con te.

: oltre alla base wireless, sono presenti due porte USB-C per alimentare in contemporanea smartphone, tablet o cuffie, riducendo il numero di caricabatterie da portare con te. Supporto estraibile integrato : ti permette di tenere il telefono in verticale o orizzontale mentre si ricarica, perfetto per video, chiamate o consultare documenti durante i viaggi.

: ti permette di tenere il telefono in verticale o orizzontale mentre si ricarica, perfetto per video, chiamate o consultare documenti durante i viaggi. Funzione di alimentazione passante : collegando il power bank alla presa, puoi usarlo come base fissa e ricaricare sia il dispositivo sia la batteria interna in un solo gesto.

: collegando il power bank alla presa, puoi usarlo come base fissa e ricaricare sia il dispositivo sia la batteria interna in un solo gesto. Compatibilità con custodie e modalità StandBy : funziona anche con cover fino a 3 mm e supporta la visualizzazione StandBy su iPhone, trasformando il telefono in un display da comodino o da scrivania.

: funziona anche con cover fino a 3 mm e supporta la visualizzazione StandBy su iPhone, trasformando il telefono in un display da comodino o da scrivania. Garanzia di 2 anni: offre una copertura prolungata sul prodotto e sulle apparecchiature collegate, per un utilizzo più tranquillo nel tempo.

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FAQ Quante ricariche posso ottenere con il Belkin BoostCharge Pro da 10.000 mAh? La capacità da 10.000 mAh offre fino a circa 35 ore di utilizzo aggiuntivo, sufficiente per più ricariche parziali dello smartphone. Il power bank Belkin BoostCharge Pro è compatibile con MagSafe e iPhone 16? Sì, sfrutta la ricarica Qi2 con aggancio magnetico compatibile con iPhone 16, iPhone 15 e altri dispositivi Qi2 simili a MagSafe. Posso ricaricare più dispositivi contemporaneamente con il Belkin BoostCharge Pro? Sì, puoi caricare fino a tre dispositivi insieme: uno in wireless e altri due collegati alle porte USB-C incluse. Il Belkin BoostCharge Pro funziona con la custodia del telefono montata? Sì, supporta l’uso con custodie fino a 3 mm di spessore, mantenendo la ricarica magnetica stabile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.