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Baseus Mini MagSafe Powerbank 18,99 € -37% 29,99 € Risparmi 11,00 € Acquista su Amazon

Quando la batteria dello smartphone si scarica fuori casa, una ricarica di emergenza può fare la differenza senza dover cercare una presa. Il Baseus Mini MagSafe Powerbank è disponibile con uno sconto del 37%.

Compatto e dotato di aggancio magnetico, questo power bank da 5000 mAh è pensato per accompagnare gli spostamenti e ricaricare i dispositivi compatibili senza intralciare l’uso del telefono. Il supporto pieghevole integrato consente inoltre di tenere lo smartphone in verticale o in orizzontale mentre è collegato alla ricarica.

Baseus Mini MagSafe Powerbank con sconto del 37% e risparmio di circa 11 euro

Con un prezzo indicato di 18,99 euro, il Baseus Mini MagSafe Powerbank consente di risparmiare circa 11,15 euro rispetto al prezzo ricavato applicando la percentuale di sconto riportata. Puoi portarti a casa il Baseus Mini MagSafe Powerbank a 18,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano condizioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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Il power bank Baseus con ricarica Qi2 e supporto pieghevole

Se vuoi ricaricare il telefono anche mentre guardi contenuti o fai videochiamate, senza rinunciare alla praticità in movimento, queste caratteristiche possono essere utili:

Capacità da 5000 mAh e formato mini : è più piccolo di una carta di credito, così puoi portarlo con te quando hai bisogno di una batteria esterna senza ingombro eccessivo.

: è più piccolo di una carta di credito, così puoi portarlo con te quando hai bisogno di una batteria esterna senza ingombro eccessivo. Ricarica wireless Qi2 fino a 15 W : l’allineamento magnetico aiuta a mantenere il power bank in posizione durante la ricarica dei dispositivi abilitati Qi2. Il titolo riporta anche una potenza di 20 W.

: l’allineamento magnetico aiuta a mantenere il power bank in posizione durante la ricarica dei dispositivi abilitati Qi2. Il titolo riporta anche una potenza di 20 W. Supporto pieghevole integrato : permette di appoggiare il telefono in verticale o in orizzontale mentre si ricarica, per una visione a mani libere.

: permette di appoggiare il telefono in verticale o in orizzontale mentre si ricarica, per una visione a mani libere. Compatibilità indicata con iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17 : l’attacco magnetico è progettato per lasciare libero l’obiettivo della fotocamera e mantenere il dispositivo agganciato.

: l’attacco magnetico è progettato per lasciare libero l’obiettivo della fotocamera e mantenere il dispositivo agganciato. Ricarica wireless e USB-C insieme : puoi alimentare due dispositivi contemporaneamente; nella confezione è indicato un cavo da 30 cm. Il sistema di raffreddamento a triplo strato è pensato per contenere il calore durante l’uso prolungato.

: puoi alimentare due dispositivi contemporaneamente; nella confezione è indicato un cavo da 30 cm. Il sistema di raffreddamento a triplo strato è pensato per contenere il calore durante l’uso prolungato. Corpo in alluminio con finitura soft touch: i bordi curvi sono progettati per rendere più comoda la presa durante l’utilizzo.

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FAQ Quali iPhone sono indicati come compatibili con il power bank Baseus? La scheda indica la compatibilità con iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17, incluse le rispettive serie Pro e Pro Max. Il Baseus Mini MagSafe Powerbank supporta la ricarica wireless Qi2? Sì, la scheda indica la ricarica wireless Qi2 fino a 15 W per dispositivi abilitati. Si può usare il telefono mentre è collegato al power bank? Sì. Il supporto integrato consente di posizionare il telefono in verticale o in orizzontale durante la ricarica. È possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente? Sì, la scheda indica la ricarica simultanea wireless e tramite USB-C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.