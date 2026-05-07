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Sconto del 40% e risparmi super per il power bank a ricarica rapida. Offerta ghiotta per chi viaggia spesso, scopri l’occasione e approfittane subito.

Amazon

Offerta da segnare per chi cerca un power bank affidabile e tascabile: il Baseus EnerGeek è protagonista su Amazon con uno sconto del 40% che lo rende una scelta smart per ricaricare laptop, tablet e smartphone senza pensieri.

Baseus EnerGeek

Questo modello punta su praticità e velocità: gestisce più dispositivi insieme e mostra tutto su un display digitale chiaro (livello batteria, potenza in ingresso/uscita e tempo residuo). Il design è compatto e pensato per la mobilità, così da seguirti tra lavoro, studio e viaggi senza aggiungere ingombro.

Baseus EnerGeek in offerta su Amazon: sconto del 40%, risparmi circa 28 euro

L’energia portatile di qualità oggi costa meno: il prezzo scende a 41,99€ grazie a un forte sconto del 40%, con un risparmio che sfiora i 28 euro. Un valore particolarmente interessante per chi desidera una ricarica rapida e versatile senza investire cifre importanti.

Se vuoi bloccare subito l’occasione, il Baseus EnerGeek è disponibile con uno sconto del 40%. Le promozioni possono variare: se ti interessa, conviene muoverti rapidamente.

Il power bank Baseus con la ricarica USB‑C da 100W e la capacità da 20.800 mAh

La velocità è il suo punto forte: con PD 3.0 eroga fino a 100W dalla prima USB‑C, ideale per notebook come MacBook Pro, e 45W dalla seconda USB‑C per smartphone e console come Steam Deck. In totale arriva a 145W, così puoi gestire più device senza rallentamenti.

La batteria da 20.800 mAh garantisce più cicli di ricarica (anche per iPhone, iPad e MacBook Air), ed è approvata TSA per il trasporto a mano: perfetta anche in aereo. Con due USB‑C e due USB‑A puoi alimentare fino a quattro dispositivi insieme; in singola porta, le USB‑C raggiungono i 100W e le USB‑A i 33W.

Comoda anche la ricarica del power bank: l’ingresso fino a 65W riduce i tempi e permette una ricarica completa in circa 2 ore. Il display intelligente mostra in tempo reale potenza, livello residuo e indicatore di ricarica rapida, così hai tutto sotto controllo.

Baseus EnerGeek

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