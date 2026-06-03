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Batteria dell’iPhone sempre al limite tra una riunione e l’altra o mentre sei in viaggio? Con uno sconto del 38%, l’Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 ti permette di avere una riserva di energia sempre pronta, agganciata in modo magnetico al telefono e comoda da usare anche come supporto da tavolo.

Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633

Questa soluzione unisce la praticità di una ricarica wireless magnetica alla versatilità di un supporto pieghevole integrato, così puoi continuare a usare lo smartphone in verticale o orizzontale mentre si ricarica. La capacità da 10.000 mAh è pensata per coprire più cicli di ricarica su iPhone compatibili e la porta USB-C Power Delivery da 20 W consente di accelerare i tempi quando serve una carica rapida via cavo.

Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 in offerta: sconto del 38% e prezzo sotto i 40€

L’Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 scende a 36,99€ grazie allo sconto del 38%, una cifra molto competitiva per un power bank magnetico con ricarica wireless e funzione stand integrata. Nella stessa fascia di prezzo non è semplice trovare una batteria che combini capacità elevata e design così compatto, pensato specificamente per gli iPhone compatibili con MagSafe. Se stai valutando un accessorio per aumentare l’autonomia del tuo smartphone, questo modello rappresenta una delle opzioni più complete: il Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 è disponibile con uno sconto del 38%, con la possibilità di sfruttare la porta USB-C per ricariche cablate più rapide quando sei di fretta.

Il power bank Anker con il supporto pieghevole e la ricarica magnetica wireless

Se passi molte ore fuori casa e temi di ritrovarti con la batteria scarica nei momenti peggiori, questo power bank nasce proprio per risolvere il problema con un approccio più comodo dei modelli tradizionali.

Funzione 2 in 1 con supporto pieghevole : la struttura integra un piccolo stand che sostiene l’iPhone mentre si ricarica, ideale per video, chiamate o consultare notifiche senza dover tenere il telefono in mano.

: la struttura integra un piccolo stand che sostiene l’iPhone mentre si ricarica, ideale per video, chiamate o consultare notifiche senza dover tenere il telefono in mano. Capacità da 10.000 mAh : l’energia interna è sufficiente per ricaricare più volte uno smartphone compatibile, così copri un’intera giornata intensa o un weekend fuori senza cercare prese di corrente.

: l’energia interna è sufficiente per ricaricare più volte uno smartphone compatibile, così copri un’intera giornata intensa o un weekend fuori senza cercare prese di corrente. Ricarica magnetica stabile : grazie alle bobine magnetiche allineate, il telefono resta ben agganciato al power bank, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali durante l’uso o mentre lo tieni in tasca.

: grazie alle bobine magnetiche allineate, il telefono resta ben agganciato al power bank, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali durante l’uso o mentre lo tieni in tasca. USB-C Power Delivery da 20 W : collegando un cavo USB-C puoi ottenere una ricarica via cavo ad alta velocità, tre volte più rapida rispetto a soluzioni standard, utile quando hai pochi minuti per fare il pieno di energia.

: collegando un cavo USB-C puoi ottenere una ricarica via cavo ad alta velocità, tre volte più rapida rispetto a soluzioni standard, utile quando hai pochi minuti per fare il pieno di energia. Dotazione completa: in confezione trovi il power bank Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) e un cavo USB-C da 60 cm, così puoi iniziare subito a utilizzarlo sia in modalità wireless sia cablata.

Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633

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Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633, sconto del 38% e prezzo sotto i 40€: Approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Quante ricariche offre Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 a uno smartphone? La capacità da 10.000 mAh consente di ricaricare un iPhone compatibile più volte, coprendo agevolmente una giornata intensa di utilizzo. Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633 supporta la ricarica rapida via cavo? Sì, integra una porta USB-C Power Delivery da 20 W che permette di ricaricare lo smartphone molto più velocemente rispetto ai caricabatterie standard. Il supporto pieghevole del power bank Anker è comodo per guardare video? Il supporto integrato sostiene lo smartphone mentre si ricarica, risultando pratico per video, videochiamate e uso da scrivania. Cosa include la confezione di Anker Power Bank Magsafe 10000 mAh 633? Nella confezione trovi il power bank Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) e un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60 cm.