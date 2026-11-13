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Power bank Anker da 10000mAh con l'offerta di oggi va comprato subito

La batteria portatile Anker da 10000 mAh con cavo USB-C integrato e ricarica a 30 W, è in sconto del 42%. Compatibile con qualsiasi smartphone.

3 min di lettura

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Redazione

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Anker Nano Power Bank da 10000 mAh con cavo USB-C integrato Amazon

Restare senza batteria fuori casa può complicare una giornata di lavoro o un viaggio: una power bank compatta aiuta a tenere i dispositivi carichi. L’Anker Nano Power Bank è disponibile con uno sconto del 42%.

La batteria ha una capacità di 10.000 mAh e integra un cavo USB-C, così non è necessario portarne uno separato per collegare dispositivi compatibili. La ricarica bidirezionale da 30 W permette di ricaricare sia la power bank sia i dispositivi: secondo i dati disponibili, può portare la batteria al 50% in 45 minuti e un iPhone 14 al 50% in 30 minuti. Il formato compatto, da 104 × 52,3 × 26 mm, è pensato per il trasporto quotidiano.

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Anker Nano Power Bank in offerta: sconto del 42% e circa 21 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 28,99 euro e uno sconto del 42%, l’Anker Nano Power Bank consente un risparmio di circa 21 euro rispetto al prezzo di partenza ricavabile dalla percentuale. La capacità da 10.000 mAh e il cavo USB-C integrato la rendono una soluzione da considerare per chi vuole avere una riserva di carica senza aggiungere un cavo alla borsa. Non sono disponibili informazioni sulla possibilità di pagare a rate, sull’uso di coupon, sulla scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso.

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La power bank Anker con cavo USB-C integrato e ricarica a 30 W

Per chi desidera ricaricare i propri dispositivi in movimento senza portare accessori aggiuntivi, questa batteria portatile combina capacità e praticità in un formato compatto:

  • Capacità da 10.000 mAh: offre una riserva di energia da portare con sé durante gli spostamenti, utile quando non si ha una presa a disposizione.
  • Cavo USB-C integrato: consente di collegare dispositivi compatibili senza cercare un cavo separato. Il cavo può essere usato anche per ricaricare la power bank; tra i dispositivi indicati ci sono telefoni, tablet e laptop.
  • Ricarica bidirezionale da 30 W: la potenza supporta la ricarica della power bank e dei dispositivi collegati. I dati indicano il 50% di carica della batteria esterna in 45 minuti e, per iPhone 14, il 50% in 30 minuti.
  • Dimensioni di 104 × 52,3 × 26 mm e involucro in plastica: il formato compatto e la struttura leggera sono pensati per essere trasportati in tasca o nello zaino, a casa, in ufficio o in viaggio.
  • Garanzia di 24 mesi: la confezione comprende la power bank con cavo USB-C integrato e una guida di benvenuto; è indicato anche un servizio clienti.

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FAQ

La power bank ha un cavo USB-C integrato?

Sì, integra un cavo USB-C utilizzabile per ricaricare dispositivi compatibili e la power bank stessa.

Qual è la capacità della Anker Nano Power Bank?

La capacità indicata è di 10.000 mAh.

Quanto è rapida la ricarica?

La ricarica bidirezionale è da 30 W. I dati indicano che la power bank raggiunge il 50% in 45 minuti; un iPhone 14 arriva al 50% in 30 minuti.

È facile da trasportare?

Misura 104 × 52,3 × 26 mm ed è descritta come compatta, leggera e adatta al trasporto in tasca o nello zaino.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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