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La batteria portatile Anker da 10000 mAh con cavo USB-C integrato e ricarica a 30 W, è in sconto del 42%. Compatibile con qualsiasi smartphone.

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Restare senza batteria fuori casa può complicare una giornata di lavoro o un viaggio: una power bank compatta aiuta a tenere i dispositivi carichi. L’Anker Nano Power Bank è disponibile con uno sconto del 42%.

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La batteria ha una capacità di 10.000 mAh e integra un cavo USB-C, così non è necessario portarne uno separato per collegare dispositivi compatibili. La ricarica bidirezionale da 30 W permette di ricaricare sia la power bank sia i dispositivi: secondo i dati disponibili, può portare la batteria al 50% in 45 minuti e un iPhone 14 al 50% in 30 minuti. Il formato compatto, da 104 × 52,3 × 26 mm, è pensato per il trasporto quotidiano.

Anker Nano Power Bank in offerta: sconto del 42% e circa 21 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 28,99 euro e uno sconto del 42%, l’Anker Nano Power Bank consente un risparmio di circa 21 euro rispetto al prezzo di partenza ricavabile dalla percentuale. La capacità da 10.000 mAh e il cavo USB-C integrato la rendono una soluzione da considerare per chi vuole avere una riserva di carica senza aggiungere un cavo alla borsa. Non sono disponibili informazioni sulla possibilità di pagare a rate, sull’uso di coupon, sulla scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso.

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La power bank Anker con cavo USB-C integrato e ricarica a 30 W

Per chi desidera ricaricare i propri dispositivi in movimento senza portare accessori aggiuntivi, questa batteria portatile combina capacità e praticità in un formato compatto:

Capacità da 10.000 mAh : offre una riserva di energia da portare con sé durante gli spostamenti, utile quando non si ha una presa a disposizione.

: offre una riserva di energia da portare con sé durante gli spostamenti, utile quando non si ha una presa a disposizione. Cavo USB-C integrato : consente di collegare dispositivi compatibili senza cercare un cavo separato. Il cavo può essere usato anche per ricaricare la power bank; tra i dispositivi indicati ci sono telefoni, tablet e laptop.

: consente di collegare dispositivi compatibili senza cercare un cavo separato. Il cavo può essere usato anche per ricaricare la power bank; tra i dispositivi indicati ci sono telefoni, tablet e laptop. Ricarica bidirezionale da 30 W : la potenza supporta la ricarica della power bank e dei dispositivi collegati. I dati indicano il 50% di carica della batteria esterna in 45 minuti e, per iPhone 14, il 50% in 30 minuti.

: la potenza supporta la ricarica della power bank e dei dispositivi collegati. I dati indicano il 50% di carica della batteria esterna in 45 minuti e, per iPhone 14, il 50% in 30 minuti. Dimensioni di 104 × 52,3 × 26 mm e involucro in plastica : il formato compatto e la struttura leggera sono pensati per essere trasportati in tasca o nello zaino, a casa, in ufficio o in viaggio.

: il formato compatto e la struttura leggera sono pensati per essere trasportati in tasca o nello zaino, a casa, in ufficio o in viaggio. Garanzia di 24 mesi: la confezione comprende la power bank con cavo USB-C integrato e una guida di benvenuto; è indicato anche un servizio clienti.

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FAQ La power bank ha un cavo USB-C integrato? Sì, integra un cavo USB-C utilizzabile per ricaricare dispositivi compatibili e la power bank stessa. Qual è la capacità della Anker Nano Power Bank? La capacità indicata è di 10.000 mAh. Quanto è rapida la ricarica? La ricarica bidirezionale è da 30 W. I dati indicano che la power bank raggiunge il 50% in 45 minuti; un iPhone 14 arriva al 50% in 30 minuti. È facile da trasportare? Misura 104 × 52,3 × 26 mm ed è descritta come compatta, leggera e adatta al trasporto in tasca o nello zaino.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.