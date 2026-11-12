Libero
OFFERTE

Il power bank Anker MagSafe oggi in sconto del 42%

La batteria magnetica Anker MagSafe da 10.000 mAh con supporto pieghevole e ricarica USB-C da 20 W è in sconto del 42%. Compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Quando lo smartphone si scarica mentre sei fuori casa, trovare una presa non è sempre possibile. Il power bank Anker MagSafe è in sconto del 42% e combina ricarica magnetica senza fili e un supporto pieghevole.

Acquista ora su Amazon

La batteria da 10.000 mAh può ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte, secondo le informazioni del prodotto. Le bobine magnetiche si allineano per mantenere stabile la posizione durante la ricarica, mentre il supporto integrato permette di appoggiare lo smartphone e continuare a usarlo. Per chi preferisce il collegamento via cavo, la porta USB-C Power Delivery eroga fino a 20 W.

Ricevi le offerte in anteprima su Telegram

Anker Power Bank MagSafe in offerta: sconto del 42% e prezzo di 34,99 euro

Il prezzo indicato è di 34,99 euro, con uno sconto del 42%. In base a prezzo e percentuale riportati, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 25,34 euro. Non sono disponibili informazioni per confrontare la cifra con altri modelli della stessa fascia o per indicare scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, spedizione Prime e tempi di reso. Puoi comunque valutare il power bank Anker MagSafe a 34,99 euro.

Acquista ora su Amazon

Anker Power Bank MagSafe 10000mAh con supporto pieghevoleAmazon

Approfitta ora dello sconto Anker Power Bank

Il power bank Anker con ricarica magnetica e USB-C da 20 W

Se vuoi ricaricare lo smartphone senza rinunciare a usarlo mentre è collegato, questo modello abbina ricarica wireless e supporto pieghevole. Ecco cosa offre nella pratica:

  • Batteria da 10.000 mAh: la capacità indicata è sufficiente per ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte, utile quando non hai una presa a disposizione.
  • Ricarica magnetica senza fili: le bobine magnetiche sono progettate per allinearsi e mantenere stabile il telefono durante la ricarica.
  • Supporto pieghevole integrato: consente di sostenere lo smartphone mentre si ricarica, così puoi consultarlo senza doverlo tenere in mano.
  • Porta USB-C Power Delivery da 20 W: collegando un cavo USB-C, il power bank può ricaricare l’iPhone a una velocità indicata come tripla rispetto alla ricarica di riferimento descritta dal produttore.
  • Formato compatto e contenuto della confezione: oltre alla batteria sono inclusi un cavo USB-C/USB-C da 60 cm e un manuale d’uso; la disponibilità della lingua italiana del manuale non è garantita.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 42% sul power bank Anker MagSafe.

Anker Power Bank MagSafe 10000mAh con supporto pieghevole Amazon

FAQ

Quanta capacità ha il power bank Anker MagSafe?

Ha una capacità di 10.000 mAh; la scheda indica che può ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte.

Si può usare il telefono mentre si ricarica?

Sì, il supporto pieghevole integrato sostiene lo smartphone durante la ricarica.

È possibile ricaricare anche tramite cavo?

Sì, dispone di una porta USB-C Power Delivery da 20 W e supporta la ricarica tramite cavo USB-C.

Che cosa include la confezione?

La confezione comprende il power bank, un cavo USB-C/USB-C da 60 cm e un manuale d’uso; la lingua italiana del manuale non è garantita.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963