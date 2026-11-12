Il power bank Anker MagSafe oggi in sconto del 42%
La batteria magnetica Anker MagSafe da 10.000 mAh con supporto pieghevole e ricarica USB-C da 20 W è in sconto del 42%. Compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione.
Quando lo smartphone si scarica mentre sei fuori casa, trovare una presa non è sempre possibile. Il power bank Anker MagSafe è in sconto del 42% e combina ricarica magnetica senza fili e un supporto pieghevole.
La batteria da 10.000 mAh può ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte, secondo le informazioni del prodotto. Le bobine magnetiche si allineano per mantenere stabile la posizione durante la ricarica, mentre il supporto integrato permette di appoggiare lo smartphone e continuare a usarlo. Per chi preferisce il collegamento via cavo, la porta USB-C Power Delivery eroga fino a 20 W.
Anker Power Bank MagSafe in offerta: sconto del 42% e prezzo di 34,99 euro
Il prezzo indicato è di 34,99 euro, con uno sconto del 42%. In base a prezzo e percentuale riportati, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 25,34 euro. Non sono disponibili informazioni per confrontare la cifra con altri modelli della stessa fascia o per indicare scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, spedizione Prime e tempi di reso. Puoi comunque valutare il power bank Anker MagSafe a 34,99 euro.
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Il power bank Anker con ricarica magnetica e USB-C da 20 W
Se vuoi ricaricare lo smartphone senza rinunciare a usarlo mentre è collegato, questo modello abbina ricarica wireless e supporto pieghevole. Ecco cosa offre nella pratica:
- Batteria da 10.000 mAh: la capacità indicata è sufficiente per ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte, utile quando non hai una presa a disposizione.
- Ricarica magnetica senza fili: le bobine magnetiche sono progettate per allinearsi e mantenere stabile il telefono durante la ricarica.
- Supporto pieghevole integrato: consente di sostenere lo smartphone mentre si ricarica, così puoi consultarlo senza doverlo tenere in mano.
- Porta USB-C Power Delivery da 20 W: collegando un cavo USB-C, il power bank può ricaricare l’iPhone a una velocità indicata come tripla rispetto alla ricarica di riferimento descritta dal produttore.
- Formato compatto e contenuto della confezione: oltre alla batteria sono inclusi un cavo USB-C/USB-C da 60 cm e un manuale d’uso; la disponibilità della lingua italiana del manuale non è garantita.
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FAQ
Ha una capacità di 10.000 mAh; la scheda indica che può ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte.
Sì, il supporto pieghevole integrato sostiene lo smartphone durante la ricarica.
Sì, dispone di una porta USB-C Power Delivery da 20 W e supporta la ricarica tramite cavo USB-C.
La confezione comprende il power bank, un cavo USB-C/USB-C da 60 cm e un manuale d’uso; la lingua italiana del manuale non è garantita.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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