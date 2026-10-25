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Restare senza batteria durante un viaggio o una giornata fuori casa può essere scomodo, soprattutto se servono cavi diversi per più dispositivi. La Power Bank 25800 mAh è disponibile con uno sconto del 32%.

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Questa batteria esterna abbina una capacità di 25.800 mAh alla ricarica rapida fino a 22,5 W. I cavi incorporati permettono di collegare dispositivi iPhone e telefoni Android con USB-C, mentre le porte aggiuntive consentono di ricaricare più apparecchi contemporaneamente. Il display LCD indica quanta energia resta, così puoi controllare quando è il momento di ricaricare la power bank.

Power Bank 25800 mAh in offerta: sconto del 32%

Se vuoi avere una riserva di energia per smartphone e altri dispositivi, puoi portarti a casa la Power Bank 25800 mAh a 16,99 euro. Il prezzo indicato è accompagnato da uno sconto del 32%. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon o i benefici Prime; non sono indicati nemmeno i tempi per il reso.

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La power bank portatile con la capacità da 25.800 mAh e i cavi integrati

Quando hai bisogno di ricaricare più dispositivi fuori casa, avere porte e cavi già a disposizione può semplificare la gestione degli accessori. Questa batteria esterna offre funzioni pensate per accompagnare spostamenti, lavoro e vacanze:

Capacità di 25.800 mAh e ricarica fino a 22,5 W: puoi alimentare smartphone, auricolari Bluetooth e altri dispositivi elettronici, con supporto ai protocolli PD3.0 e QC4.0.

puoi alimentare smartphone, auricolari Bluetooth e altri dispositivi elettronici, con supporto ai protocolli PD3.0 e QC4.0. Due cavi incorporati e porte USB-A e USB-C: i collegamenti integrati sono compatibili con iPhone e telefoni Android USB-C; le porte esterne permettono di collegare altri apparecchi senza dover portare cavi separati.

i collegamenti integrati sono compatibili con iPhone e telefoni Android USB-C; le porte esterne permettono di collegare altri apparecchi senza dover portare cavi separati. Display LCD con indicazione della carica residua: la percentuale visibile aiuta a capire quanta energia è ancora disponibile e quando ricaricare la batteria esterna.

la percentuale visibile aiuta a capire quanta energia è ancora disponibile e quando ricaricare la batteria esterna. USB-C bidirezionale: la porta serve sia per ricaricare la power bank sia per alimentare un dispositivo compatibile.

la porta serve sia per ricaricare la power bank sia per alimentare un dispositivo compatibile. Protezione e corpo antiscivolo: il circuito integra protezioni da sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e scarica eccessiva; il corpo è descritto come compatto e leggero, facile da riporre in borsa o nello zaino.

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FAQ La power bank è compatibile con iPhone e telefoni Android? Le informazioni del prodotto indicano due cavi incorporati compatibili con dispositivi iPhone e telefoni Android USB-C. Qual è la capacità e la potenza di ricarica? La capacità dichiarata è di 25.800 mAh e la ricarica rapida arriva fino a 22,5 W. Si possono ricaricare più dispositivi contemporaneamente? Sì. I cavi incorporati e le porte USB-A e USB-C esterne consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. Come si controlla la carica residua? Il display LCD mostra la percentuale di energia residua della batteria esterna.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.