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Il power bank da 20000mAh con ricarica rapida, display LCD e tre uscite per i dispositivi è in sconto del 52% e costa meno di 12 euro.

Power Bank 20000mAh 22.5W 11,99 € -52% 25,00 € Risparmi 13,01 € Acquista su Amazon

Rimanere senza batteria quando si è fuori casa può complicare l’uso di smartphone e altri dispositivi. La Power Bank 20000mAh 22.5W è proposta oggi con uno sconto del 52%, per avere una riserva di carica portatile a un prezzo contenuto.

Con una capacità dichiarata di 20000 mAh, questo caricatore portatile supporta la ricarica rapida fino a 22,5 W e integra un display LCD che indica la carica residua in percentuale. Le due porte USB-A e l’uscita USB-C consentono di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente; il prodotto è compatibile con diversi dispositivi alimentati tramite USB, tra cui iPhone e Google Pixel.

Power Bank 20000mAh a 11,99€: sconto del 52%

Per chi cerca una batteria esterna capiente e vuole controllare quanta carica rimane, la Power Bank 20000mAh 22.5W è disponibile con uno sconto del 52%. Il prezzo indicato è di 11,99 euro: applicando la percentuale comunicata, lo sconto equivale a circa 13 euro. La scheda non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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La power bank con ricarica a 22,5 W e tre uscite

Quando serve ricaricare dispositivi lontano da una presa, capacità, velocità e possibilità di collegare più apparecchi possono fare la differenza. Ecco le caratteristiche dichiarate per questa batteria portatile:

Capacità di 20000 mAh : offre una riserva di energia da portare con sé per alimentare dispositivi compatibili tramite USB.

: offre una riserva di energia da portare con sé per alimentare dispositivi compatibili tramite USB. Ricarica rapida fino a 22,5 W : secondo la descrizione, può ricaricare uno smartphone di oltre il 61% in 30 minuti, riducendo l’attesa quando serve recuperare rapidamente autonomia.

: secondo la descrizione, può ricaricare uno smartphone di oltre il 61% in 30 minuti, riducendo l’attesa quando serve recuperare rapidamente autonomia. Display LCD con indicazione da 0% a 100% : permette di vedere il livello residuo della batteria e verificare quanta carica è disponibile.

: permette di vedere il livello residuo della batteria e verificare quanta carica è disponibile. Due porte USB-A e una USB-C : consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, utilizzando cavi compatibili.

: consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, utilizzando cavi compatibili. Circuito integrato di protezione : la scheda indica protezioni contro sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Sono supportati i protocolli PD3.0, QC2.0, QC3.0, DCP e FCP.

: la scheda indica protezioni contro sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Sono supportati i protocolli PD3.0, QC2.0, QC3.0, DCP e FCP. Compatibilità con dispositivi USB: tra gli esempi riportati figurano vari modelli di iPhone e Google Pixel; la descrizione cita anche altri dispositivi alimentati tramite USB.

Nella confezione sono indicati la power bank, un cavo USB-C e un manuale di istruzioni; la lingua italiana del manuale non è garantita.

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FAQ Quanti dispositivi si possono caricare contemporaneamente? La power bank ha due porte USB-A e una USB-C e la scheda dichiara la possibilità di caricare fino a tre dispositivi insieme. La Power Bank 20000mAh 22.5W supporta la ricarica rapida? Sì, la descrizione indica una potenza fino a 22,5 W e dichiara che uno smartphone può superare il 61% di carica in 30 minuti. Come si controlla la carica residua? Il display LCD mostra il livello residuo della batteria in percentuale, da 0% a 100%. Quali dispositivi sono compatibili? È indicata la compatibilità con quasi tutti i dispositivi alimentati tramite USB; tra gli esempi sono citati iPhone e Google Pixel.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.