Smartphone sempre scarico? Il power Bank da 20000mAh oggi costa solo 11,99 euro
Il power bank da 20000mAh con ricarica rapida, display LCD e tre uscite per i dispositivi è in sconto del 52% e costa meno di 12 euro.
Rimanere senza batteria quando si è fuori casa può complicare l’uso di smartphone e altri dispositivi. La Power Bank 20000mAh 22.5W è proposta oggi con uno sconto del 52%, per avere una riserva di carica portatile a un prezzo contenuto.
Con una capacità dichiarata di 20000 mAh, questo caricatore portatile supporta la ricarica rapida fino a 22,5 W e integra un display LCD che indica la carica residua in percentuale. Le due porte USB-A e l’uscita USB-C consentono di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente; il prodotto è compatibile con diversi dispositivi alimentati tramite USB, tra cui iPhone e Google Pixel.
Power Bank 20000mAh a 11,99€: sconto del 52%
Per chi cerca una batteria esterna capiente e vuole controllare quanta carica rimane, la Power Bank 20000mAh 22.5W è disponibile con uno sconto del 52%. Il prezzo indicato è di 11,99 euro: applicando la percentuale comunicata, lo sconto equivale a circa 13 euro. La scheda non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.
Acquista subito la Power Bank 20000mAh 22.5W
La power bank con ricarica a 22,5 W e tre uscite
Quando serve ricaricare dispositivi lontano da una presa, capacità, velocità e possibilità di collegare più apparecchi possono fare la differenza. Ecco le caratteristiche dichiarate per questa batteria portatile:
- Capacità di 20000 mAh: offre una riserva di energia da portare con sé per alimentare dispositivi compatibili tramite USB.
- Ricarica rapida fino a 22,5 W: secondo la descrizione, può ricaricare uno smartphone di oltre il 61% in 30 minuti, riducendo l’attesa quando serve recuperare rapidamente autonomia.
- Display LCD con indicazione da 0% a 100%: permette di vedere il livello residuo della batteria e verificare quanta carica è disponibile.
- Due porte USB-A e una USB-C: consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, utilizzando cavi compatibili.
- Circuito integrato di protezione: la scheda indica protezioni contro sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Sono supportati i protocolli PD3.0, QC2.0, QC3.0, DCP e FCP.
- Compatibilità con dispositivi USB: tra gli esempi riportati figurano vari modelli di iPhone e Google Pixel; la descrizione cita anche altri dispositivi alimentati tramite USB.
Nella confezione sono indicati la power bank, un cavo USB-C e un manuale di istruzioni; la lingua italiana del manuale non è garantita.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 52% sulla Power Bank 20000mAh 22.5W.
FAQ
La power bank ha due porte USB-A e una USB-C e la scheda dichiara la possibilità di caricare fino a tre dispositivi insieme.
Sì, la descrizione indica una potenza fino a 22,5 W e dichiara che uno smartphone può superare il 61% di carica in 30 minuti.
Il display LCD mostra il livello residuo della batteria in percentuale, da 0% a 100%.
È indicata la compatibilità con quasi tutti i dispositivi alimentati tramite USB; tra gli esempi sono citati iPhone e Google Pixel.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.