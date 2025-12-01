Libero
Poste Italiane down oggi 1° dicembre, che sta succedendo?

Segnalati disservizi su app e sito di Poste Italiane oggi 1° dicembre: perché Poste Italiane è down e cosa comporta il malfunzionamento

Chiara Beretta

Giornalista

Apparentemente al momento Poste Italiane non funziona. Nella mattina di lunedì 1° dicembre si sono moltiplicate le segnalazioni sul sito downdetector.it, che hanno superato quota mille nel giro di pochi minuti. Dopo il più recente down di Poste Italiane risalente a fine ottobre scorso, secondo le informazioni disponibili ora, attualmente il nuovo disservizio sembra riguardare l’intera Penisola.

App di Poste Italiane down

Il servizio di Poste Italiane a quanto pare sta manifestando malfunzionamenti prevalentemente nell’app.

Gli utenti che hanno inviato le segnalazioni parlano soprattutto dell’impossibilità di accedere alla piattaforma di Poste tramite l’applicazione, ma altre segnalazioni riguardano invece difficoltà ad accedere anche al sito web.

Perché Poste Italiane non funziona oggi

Come detto, il problema nella mattina del 1° dicembre pare riguardare diverse zone d’Italia, da Nord a Sud. Le segnalazioni provengono infatti da città di varie regioni italiane, come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Palermo e Catania.

Per il momento la causa del disservizio non è nota.

