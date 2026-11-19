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Poste Italiane verifica una violazione che coinvolge PosteCert: sottratti dati personali di alcuni clienti, mentre conti e carte sono al sicuro

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Un archivio attribuito ai sistemi di Poste Italiane conterrebbe dati personali di un numero limitato di clienti legati al servizio PosteCert.

La prima analisi esclude il coinvolgimento di password, credenziali di pagamento, conti e carte; PosteID non risulta interessato.

I dati esposti potrebbero favorire tentativi di phishing mirato, perciò è importante verificare i messaggi tramite i canali ufficiali e non condividere codici.

Un post su un forum underground, un archivio di file da scaricare e un nome che in Italia conoscono tutti. È bastato questo per far circolare la notizia di un possibile attacco hacker ai danni di Poste Italiane, che avrebbe coinvolto PosteCert, il servizio con cui i clienti attivano la firma digitale remota per sottoscrivere documenti online.

L’azienda ha avviato subito le verifiche, e la prima analisi ridimensiona la portata della vicenda: le persone coinvolte sono un numero limitato, e conti, carte e password sono rimasti fuori da quell’archivio. Nei file ci sono però dati anagrafici e di contatto, quanto basta per suggerire qualche attenzione in più davanti a SMS e mail che usano il nome di Poste.

Cosa è successo?

Negli scorsi giorni un utente che si firma flex22 ha pubblicato su un forum del circuito underground un post con un archivio di file, sostenendo che provenissero dai sistemi di Poste Italiane. Nel giro di poco, il materiale ha cominciato a circolare fra gli addetti ai lavori della sicurezza informatica, che lo hanno individuato e segnalato.

Per capire cosa contiene bisogna partire dal servizio coinvolto: con la firma digitale remota il cliente sottoscrive documenti elettronici che hanno lo stesso valore legale di una firma su carta, grazie a un certificato digitale intestato a lui e a un sistema di autenticazione. Per attivarla si firma un contratto, e sono proprio questi contratti a formare il grosso dell’archivio. Nei documenti compaiono dati anagrafici e di contatto, più precisamente:

nome e cognome ;

; data di nascita ;

; codice fiscale ;

; indirizzo di residenza ;

; email ;

; numero di cellulare ;

; estremi del documento d’identità.

Le date di sottoscrizione vanno dal 2020 al 2026. Accanto ai contratti ci sono alcuni elenchi di nominativi legati alle registrazioni ai servizi. Mancano invece credenziali di accesso e informazioni collegate a conti correnti e carte Postepay.

Poste Italiane a Libero Tecnologia: “Dati sensibili al sicuro”

La redazione di Libero Tecnologia ha chiesto a Poste Italiane un commento sull’accaduto. L’azienda ha risposto inviando la propria posizione ufficiale:

«Sono in corso le verifiche sul caso, ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto e le informazioni che sono state sottratte non riguardano dati sensibili dei rapporti economici con l’azienda».

Le parole di Poste fissano tre punti: il primo è che la violazione c’è stata e che l’azienda ne ha preso atto, avviando subito gli accertamenti. Il secondo riguarda la portata: la prima analisi indica una platea ridotta di clienti coinvolti. Il terzo è quello che interessa di più a chi usa i servizi di Poste ogni giorno, perché password e credenziali di pagamento sono immuni, nel senso che non sono state toccate, dunque conti e carte restano al riparo.

Anche il perimetro è definito: la vicenda riguarda PosteCert, mentre PosteID, il sistema di identità digitale SPID di Poste, è estraneo all’accaduto. Un quadro più completo arriverà al termine delle verifiche ancora in corso.

La regola: fare attenzione ai messaggi

Dunque, senza password né dati di pagamento, nessuno può entrare nei conti dei clienti coinvolti. Le informazioni anagrafiche, però, possono tornare utili a chi organizza truffe online: un messaggio che contiene il nome del destinatario e qualche dettaglio personale sembra più affidabile di una mail generica.

Proprio per questo, può convincere più facilmente a cliccare un link o a comunicare un codice. Insomma, è lo schema del phishing mirato, che sfrutta il nome di un’azienda conosciuta per guadagnare la fiducia di chi riceve la comunicazione. Sapere come funziona è già un buon modo per non cascarci, e qualche abitudine semplice basta a tenersi al riparo.

Come difendersi?

La regola più utile riguarda i messaggi che sembrano arrivare da Poste: SMS, mail o chat che chiedono di cliccare un link per verificare i dati, sbloccare un servizio o confermare un’operazione vanno trattati con prudenza. Per controllare conto e servizi conviene aprire l’app ufficiale oppure digitare a mano l’indirizzo del sito nel browser, senza passare dai collegamenti ricevuti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che nessuna banca o istituzione chiede PIN, password, codici di accesso o numeri della carta via SMS o chat. La stessa attenzione vale per gli allegati, che possono contenere programmi in grado di prendere il controllo di computer e smartphone, e per le telefonate in cui qualcuno si presenta a nome dell’azienda chiedendo codici o conferme.

Attivare l’autenticazione a due fattori dove è disponibile e dare un’occhiata periodica ai movimenti di conti e carte aiuta ad accorgersi in fretta di qualsiasi anomalia. Chi teme di aver comunicato i propri dati a un truffatore può contattare la banca o l’emittente della carta attraverso i canali ufficiali e chiedere il blocco delle operazioni. In caso di sottrazione di denaro, il passo successivo è la denuncia alla Polizia Postale.

Come sarebbe avvenuto il furto?

Ciò che resta da chiarire, attualmente, è come i file siano usciti dai sistemi di Poste. Il presunto autore non ha avanzato richieste di riscatto: si è limitato a caricare il materiale in un archivio e a renderlo scaricabile.

Al Corriere, su Telegram, ha raccontato di aver sfruttato una vulnerabilità, usando un token per accedere alle informazioni dei clienti. È però, appunto, la sua versione dei fatti, e saranno le verifiche dell’azienda a stabilire come sono andate le cose.