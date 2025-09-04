La guida completa ai servizi di posta elettronica

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

La posta elettronica è uno strumento indispensabile: in questa guida completa scopri servizi, provider, rischi e buone pratiche per gestirla in modo efficace e sicuro

In sintesi

La posta elettronica è un mezzo di comunicazione essenziale che offre strumenti utili sia nella vita personale che professionale.

Conoscere servizi, funzioni e rischi è fondamentale per usarla in modo consapevole, sfruttandone a pieno le potenzialità ed evitando malware, phishing e spam.

Buone pratiche e aggiornamento costante rendono l’e-mail uno strumento sempre sicuro, utile e affidabile.

La posta elettronica è diventata, nel corso degli anni, uno degli strumenti più rivoluzionari e importanti per comunicare e lavorare. Nata come semplice alternativa digitale alle lettere tradizionali, oggi rappresenta molto di più: è un canale indispensabile per scambi formali o informali che collegano persone, aziende e istituzioni in ogni parte del mondo. Ma non si tratta soltanto di inviare e ricevere messaggi. La posta elettronica è ormai integrata in tanti aspetti della vita quotidiana, dall’iscrizione a servizi online alla gestione di documenti e appuntamenti. In questa guida impariamo a conoscerne tutte le funzioni e le potenzialità.

Che cos’è la posta elettronica?

La posta elettronica, spesso chiamata semplicemente mail o e-mail (dall’inglese electronic mail), è un sistema che permette di inviare e ricevere messaggi attraverso la rete Internet. Ogni utente dispone di un indirizzo univoco, che svolge la stessa funzione di un recapito postale, e tramite questo indirizzo i messaggi possono essere smistati e consegnati in pochi istanti ovunque nel mondo. Ciò è possibile grazie a server dedicati, che gestiscono il trasferimento delle comunicazioni e garantiscono che i contenuti arrivino a destinazione.

La posta elettronica è stata inventata nel 1971 da Ray Tomlinson, programmatore statunitense. Inizialmente si tratta di un sistema che consente il semplice trasferimento di file. A partire dagli anni Ottanta e Novanta vengono creati diversi protocolli concorrenti per l’invio e la ricezione della posta elettronica e con il tempo il servizio evolve, passando dalla semplice trasmissione di testo alla possibilità di inviare anche contenuti multimediali digitali.

Un tipo particolare di posta elettronica nato più di recente è la PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata. Introdotta ufficialmente in Italia nel 2003, è un sistema di posta elettronica che permette di inviare e ricevere e-mail con valore legale equivalente a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Viene tipicamente usata per le comunicazioni con pubbliche amministrazioni, aziende o professionisti. Mentre la posta elettronica è gratuita, la PEC è spesso un servizio a pagamento.

I servizi di posta più popolari

Oggi esistono numerosi servizi e provider che offrono la possibilità di creare e utilizzare una casella di posta elettronica. Questa varietà permette a ciascun utente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia in ambito personale sia professionale.

Alcuni provider sono diventati dei veri e propri punti di riferimento. È il caso di Gmail, lanciato da Google nel 2004, che ha rivoluzionato il settore offrendo inizialmente uno spazio di archiviazione gratuito molto più ampio rispetto ai concorrenti e introducendo un sistema di ricerca interno potente. A oggi è il servizio di posta elettronica più usato al mondo.

Outlook, sviluppato da Microsoft e precedentemente noto come Hotmail, viene creato a metà degli anni Novanta ed è ancora oggi molto diffuso e particolarmente apprezzato in ambito lavorativo, dal momento che è integrato con la suite di Office e i servizi aziendali legati a Microsoft 365.

Libero Mail è un provider di proprietà di Italiaonline, tra i più diffusi in Italia, e fornisce anche una versione di posta certificata. Anche Yahoo Mail, nato nel 1997, ha contribuito a rendere l’e-mail accessibile a un pubblico vasto. Proton Mail si distingue per gli standard di sicurezza. Altri provider noti sono iCloud Mail, Zoho e AOL Mail.

Accanto a questi colossi esistono anche provider locali o specializzati, come i servizi offerti dagli operatori telefonici o dalle università, che svolgono un ruolo importante per specifiche comunità di utenti.

Come creare un account email

Aprire un account di posta elettronica è un’operazione alla portata di tutti. La prima cosa da fare è scegliere il provider, cioè il servizio che ospiterà la casella di posta. La procedura per creare l’account potrebbe cambiare leggermente in base al servizio selezionato, ma di base l’utente dovrà compilare un modulo di registrazione con alcuni dati personali, come il nome, la data di nascita e un numero di telefono.

In questa fase si sceglie l’indirizzo e-mail, che sarà unico e fungerà da identità digitale per comunicare con altri utenti. Di solito l’utente può scegliere solo la prima parte dell’indirizzo e-mail, mentre la seconda (quella che segue la chiocciola, @) dipende spesso dal provider scelto. Gli account Gmail, ad esempio, finiscono con @gmail.com.

All’indirizzo e-mail va associata una password sicura, per ridurre il rischio di accessi non autorizzati. Dopo aver completato la registrazione, il nuovo account è immediatamente attivo e pronto per l’uso.

Le basi per usare la posta elettronica

Una volta effettuato l’accesso al proprio account, l’utente può scrivere un nuovo messaggio. Bisogna cliccare sul pulsante “Scrivi” o “Nuova e-mail”, o equivalente. Nel campo “Destinatario” è obbligatorio inserire l’indirizzo e-mail della persona o delle persone a cui si invia il messaggio.

Nel campo CC, copia conoscenza, si possono inserire l’indirizzo o gli indirizzi e-mail delle persone che, pur non essendo i destinatari diretti o principali, potranno leggere la comunicazione. Il campo CCN, copia conoscenza nascosta, si possono invece inserire indirizzi e-mail di destinatari che rimangono completamente nascosti agli altri destinatari del messaggio.

Prima di mandare l’e-mail è utile inserire un oggetto che riassuma il contenuto della comunicazione, oltre che il testo vero e proprio (detto anche corpo) dell’e-mail. È anche possibile allegare documenti, immagini o altri file. Si può cliccare direttamente il tasto Invio oppure, nella maggior parte dei provider, programmare l’invio della e-mail per un secondo momento.

Tra le funzioni di base delle caselle di posta elettronica ci sono anche la possibilità di rispondere direttamente a un messaggio ricevuto o di inoltrarlo. Sono di solito presenti anche strumenti per cercare rapidamente informazioni all’interno della propria casella di posta e per gestire i contatti.

Sicurezza e privacy della propria casella email

Proteggere la propria casella di posta elettronica è fondamentale, perché al suo interno possono transitare dati sensibili. Il primo strumento di difesa, come abbiamo detto, è una password robusta, personale e difficile da indovinare. Alcuni provider offrono la possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori, un sistema utile perché aggiunge un ulteriore livello di protezione richiedendo un codice temporaneo inviato via SMS o generato da un’applicazione dedicata.

In secondo luogo, è importante mantenere aggiornati i dispositivi utilizzati per comunicare via e-mail, così da ridurre i rischi legati a eventuali vulnerabilità del software. Anche leggere le informative del provider e impostare correttamente le opzioni di riservatezza aiuta a mantenere il controllo sulle proprie informazioni personali.

Infine, per aumentare sicurezza e privacy occorre sicuramente fare attenzione alla gestione quotidiana della posta: bisogna saper riconoscere i tentativi di truffa e di phishing, ovvero quei messaggi che simulano comunicazioni ufficiali per indurre l’utente a rivelare credenziali, dati personali o scaricare contenuti dannosi.

I principali rischi della posta elettronica

Nonostante la sua utilità, la posta elettronica è effettivamente uno degli strumenti digitali più esposti a rischi e abusi. È importante quindi utilizzarla con consapevolezza.

Uno dei problemi più comuni è lo spam, ovvero l’invio massiccio di messaggi indesiderati che spesso celano pubblicità ingannevoli o collegamenti pericolosi. Di solito gli indirizzi e-mail indesiderati possono essere segnalati come spam, ma i provider in genere identificano automaticamente questo tipo di e-mail spostandole direttamente in una cartella separata.

C’è poi il phishing: l’utente riceve comunicazioni truffaldine che, fingendosi messaggi ufficiali da parte di banche, enti pubblici o servizi noti, hanno lo scopo do sottrarre dati e informazioni. Esiste inoltre la minaccia dei malware: diffusi attraverso allegati o link malevoli, sono capaci di infettare i dispositivi e compromettere la sicurezza. Per prevenire questi rischi e truffe, bisogna sempre diffidare delle e-mail sospette.

Come gestire la propria casella di posta

Mantenere ordinata la casella di posta è essenziale per individuare rapidamente le informazioni più importanti. I provider di solito suddividono già i messaggi in varie categorie: messaggi ricevuti, inviati, in bozza, eliminati, archiviati e spam.

Quasi tutti i servizi offrono inoltre strumenti per creare cartelle o etichette personalizzate, che permettono ad esempio di classificare le e-mail per progetto, mittente, finalità o argomento. Utili sono anche i filtri automatici che consentono di smistare i messaggi appena arrivano, evitando così che le comunicazioni meno rilevanti o pubblicitarie finiscano per oscurare quelle più urgenti.

Infine, un’attenta gestione della casella implica anche la gestione dello spazio di archiviazione: svuotare periodicamente il cestino e cancellare allegati pesanti non più necessari garantisce un utilizzo più fluido e privo di intoppi.

Come si evolverà la posta elettronica in futuro

Abbiamo visto piattaforme e social network sorgere e tramontare: la posta elettronica, invece, continua a mantenere un ruolo centrale e difficilmente sostituibile. Ma cosa accadrà domani?

Nel futuro è probabile che questo strumento diventi ancora più integrato con altri servizi digitali, trasformandosi in un vero e proprio hub capace di raccogliere non solo messaggi, ma anche documenti, notifiche e strumenti di collaborazione.

È facile immaginare che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più rilevante anche in questo ambito, aiutando a filtrare automaticamente i contenuti, a identificare i messaggi prioritari e a suggerire risposte rapide in base al contesto.

Sul fronte della sicurezza, si prevede (o almeno si auspica) un rafforzamento delle tecnologie di crittografia e dei sistemi di autenticazione, per contrastare in modo sempre più efficace le minacce informatiche, che sono in costante evoluzione.

Anche l’esperienza utente sarà probabilmente oggetto di innovazioni, con interfacce sempre più intuitive e funzioni pensate per semplificare la gestione quotidiana.