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Il PC portatile Apple MacBook Pro con processore M5 Pro progettato per l'AI e schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici è in offerta con uno sconto di 750 euro.

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Lavori con software pesanti, progetti creativi o devi gestire tante attività in parallelo e il tuo vecchio portatile rallenta sempre sul più bello? Oggi il MacBook Pro con chip M5 Pro è disponibile con uno sconto del 21%, una promo che ti permette di passare a una macchina pensata per prestazioni di alto livello e funzioni AI senza compromessi.

Questo modello unisce il chip M5 Pro di nuova generazione, una memoria unificata ultra rapida e uno storage SSD velocissimo, così puoi affrontare carichi di lavoro complessi senza intoppi, anche quando ti muovi. Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici garantisce luminosità elevatissima e contrasto profondo, ideale per chi lavora con contenuti visivi, mentre l’autonomia per l’intera giornata ti consente di lasciare a casa il caricatore e concentrarti su ciò che stai facendo.

Apple MacBook Pro in offerta su Amazon con sconto del 21%

La promozione attuale rende l’Apple MacBook Pro con chip M5 Pro, 24 GB di memoria unificata e SSD da 2 TB particolarmente interessante per chi cerca un portatile professionale di fascia alta: il modello in colorazione Nero siderale è proposto a 2.799,00€, un prezzo in linea con i laptop premium più avanzati, ma con il vantaggio dello sconto del 21% che riduce in modo concreto l’esborso rispetto al listino pieno.

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Il portatile Apple con il display Liquid Retina XDR e la potenza per l’AI

Se cerchi un computer che regga senza problemi progetti complessi, editing avanzato e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, questo portatile nasce proprio per rispondere a queste esigenze, unendo velocità, autonomia e un ecosistema software ottimizzato.

Chip M5 Pro progettato per l’AI : la CPU e la GPU di nuova generazione, con Neural Accelerator integrato in ogni core, sono pensate per gestire al meglio inferenza e addestramento di modelli AI on‑device, così puoi sfruttare funzioni evolute senza dipendere continuamente dal cloud.

: la CPU e la GPU di nuova generazione, con Neural Accelerator integrato in ogni core, sono pensate per gestire al meglio inferenza e addestramento di modelli AI on‑device, così puoi sfruttare funzioni evolute senza dipendere continuamente dal cloud. Memoria unificata rapida e SSD scattante : la combinazione di 24 GB di memoria unificata e archiviazione SSD fino a due volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti si traduce in app che si aprono al volo, progetti pesanti sempre reattivi e tempi di attesa ridotti al minimo.

: la combinazione di 24 GB di memoria unificata e archiviazione SSD fino a due volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti si traduce in app che si aprono al volo, progetti pesanti sempre reattivi e tempi di attesa ridotti al minimo. Batteria per un giorno intero : le prestazioni rimangono elevate anche lontano dalla presa di corrente, permettendoti di lavorare, montare video o gestire riunioni per tutta la giornata senza ansia da ricarica.

: le prestazioni rimangono elevate anche lontano dalla presa di corrente, permettendoti di lavorare, montare video o gestire riunioni per tutta la giornata senza ansia da ricarica. Display Liquid Retina XDR da 14,2" : con 1600 nit di luminosità di picco, 1000 nit costanti e un contrasto di 1.000.000:1, offre neri profondi e colori accurati, ideale per fotografi, videomaker e chi passa molte ore davanti allo schermo.

: con 1600 nit di luminosità di picco, 1000 nit costanti e un contrasto di 1.000.000:1, offre neri profondi e colori accurati, ideale per fotografi, videomaker e chi passa molte ore davanti allo schermo. Videocamera e audio evoluti : la videocamera 12MP Center Stage ti mantiene sempre al centro dell’inquadratura nelle videochiamate, mentre il sistema con tre microfoni di livello professionale e sei altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos migliora la qualità delle call e la fruizione di contenuti multimediali.

: la videocamera 12MP Center Stage ti mantiene sempre al centro dell’inquadratura nelle videochiamate, mentre il sistema con tre microfoni di livello professionale e sei altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos migliora la qualità delle call e la fruizione di contenuti multimediali. Connettività completa : tre porte Thunderbolt 5, MagSafe 3, slot SDXC, HDMI, jack audio e chip wireless N1 per Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6 permettono di collegare periferiche moderne e, con il chip M5 Pro, fino a tre monitor esterni, una dotazione molto utile in studio e in ufficio.

: tre porte Thunderbolt 5, MagSafe 3, slot SDXC, HDMI, jack audio e chip wireless N1 per Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6 permettono di collegare periferiche moderne e, con il chip M5 Pro, fino a tre monitor esterni, una dotazione molto utile in studio e in ufficio. Integrazione con l’ecosistema Apple: il legame stretto con iPhone e gli altri dispositivi Apple semplifica attività quotidiane come copia e incolla tra device, gestione di messaggi e chiamate, rendendo più fluido il flusso di lavoro.

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Apple MacBook Pro, approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Apple MacBook Pro con chip M5 Pro è adatto a carichi di lavoro AI? Sì, il chip M5 Pro integra un Neural Accelerator in ogni core, pensato per inferenza e addestramento AI on‑device. Quanto dura la batteria di Apple MacBook Pro M5 Pro nell’uso quotidiano? La batteria è progettata per durare un giorno intero di utilizzo, anche lontano dalla presa di corrente. Quanti monitor esterni si possono collegare ad Apple MacBook Pro M5 Pro? Con il chip M5 Pro puoi collegare fino a tre monitor esterni tramite le porte disponibili. Che tipo di porte e connettività offre Apple MacBook Pro M5 Pro? Dispone di tre Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, slot SDXC, jack cuffie e chip wireless N1 per Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.