L’INPS riunisce bonus e servizi per genitori e figli in un solo portale accessibile con SPID o CIE. Ecco cosa cambia per le famiglie.

Presentato il 17 febbraio 2026 a Roma, a Palazzo Chigi, il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità rappresenta un passaggio significativo nel modo in cui l’INPS mette a disposizione bonus e sostegni per genitori e figli. In un unico ambiente digitale, accessibile anche tramite app, confluiscono 40 prestazioni dell’Istituto dedicate alla famiglia e circa 300 servizi di altre amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è ridurre la frammentazione e rendere più semplice l’orientamento tra le misure esistenti.

Cos’è il Portale della Genitorialità?

Il Portale della Genitorialità, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e inserito nel modello di “welfare per eventi della vita”, è la nuova piattaforma digitale con cui l’INPS concentra in un solo punto i principali servizi destinati ai nuclei con figli. Non introduce nuove misure economiche né modifica l’impianto normativo: interviene piuttosto sull’organizzazione e sulla presentazione delle prestazioni, mettendole in relazione tra loro in modo più coerente.

L’intento è alleggerire il peso delle procedure e ridurre le incertezze legate ai tempi, in un contesto che coinvolge oltre 10 milioni di ragazzi e circa 6,5 milioni di nuclei familiari.

INPS Portale della Genitorialità, i servizi disponibili

La pagina principale del Portale raccoglie i servizi INPS per la famiglia organizzandoli per fasi della vita, all’interno di sette aree tematiche che spaziano dalle prestazioni personalizzate ai servizi di prossimità, fino ai collegamenti con altri enti pubblici.

Tra le misure presenti figurano ISEE, Assegno unico, bonus nascita e asilo nido, bonus mamme, congedi parentali con le relative indennità, oltre a strumenti come la carta “Dedicata a te”, la carta europea della disabilità, il Reddito di Libertà, l’Assegno di inclusione, il Libretto famiglia e le prestazioni rivolte ai figli con disabilità.

Il Portale integra anche una mappa dei Centri per la famiglia e dei servizi territoriali, con l’intento di rendere immediata l’individuazione dei punti di supporto sul territorio, in particolare per i nuclei più fragili.

Come accedere al Portale della Genitorialità

L’accesso al Portale della Famiglia e della Genitorialità avviene tramite SPID o Carta d’identità elettronica, le stesse credenziali già utilizzate per gli altri servizi digitali dell’Istituto. Dopo il login, la schermata iniziale propone i servizi più pertinenti in base al profilo familiare, con percorsi guidati, interfacce semplificate e contenuti multimediali pensati per accompagnare l’utente passo dopo passo.

La piattaforma è fruibile anche tramite app e punta a un’esperienza integrata. Chi, ad esempio, si trova ad affrontare la nascita di un figlio viene indirizzato non solo alle prestazioni INPS collegate, come assegni e congedi, ma anche alle informazioni di competenza di altre amministrazioni, dalla registrazione anagrafica alla scelta del pediatra, fino alle vaccinazioni e ai servizi sociali territoriali.

Nella sezione dedicata ai servizi di altri enti pubblici, il Portale rimanda a procedure nazionali e regionali senza obbligare l’utente a navigare tra ambienti digitali differenti. Sono inclusi gli adempimenti anagrafici, le pratiche per il codice fiscale e i documenti dei minori, i consultori, i servizi socio-assistenziali, le informazioni su nidi e scuole, oltre ai collegamenti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia per l’Italia Digitale.

In questo modo, il nuovo Portale della Genitorialità prova a ricondurre in un’unica interfaccia una parte rilevante del rapporto tra famiglie e amministrazione, con l’obiettivo di rendere più leggibili strumenti già esistenti, ma finora distribuiti su percorsi separati e meno immediati.