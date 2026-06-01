Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un pop-up "polyfill.io" che chiede username e password sta bloccando le TV Samsung in Italia: è un possibile phishing. Non inserire i dati ed ecco la guida per disattivarlo

iStock

Stai serenamente facendo zapping e, all’improvviso, la tua smart TV Samsung si blocca. Compare una finestra pop-up con la scritta “polyfill.io”, che ti chiede di inserire nome utente e password. Allora cambi canale, infastidito e spaesato, ma la schermata resta lì. Spegni e riaccendi, che nella tecnologia casalinga è la regola base, ma non cambia nulla.

Niente panico, se ti è successo, non sei solo. Il problema sta colpendo numerosi possessori di TV Samsung in Italia. La buona notizia è che tutto si risolve, la cattiva è che dietro quel pop-up potrebbe nascondersi un tentativo di phishing. Ecco cosa sta succedendo.

Non inserire le credenziali

Il pop-uo “polyfill.io” chiede username e password, come detto, ma i propri dati non vanno mai inseriti. Quella finestra non indica infatti una richiesta legittima di Samsung o del tuo provider televisivo. Inserire le credenziali potrebbe esporti a un furto digitale, subendo una truffa.

Per capire il problema, però, bisogna sapere cos’è HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), ovvero lo standard europeo che consente ai canali del digitale terrestre di offrire dei contenuti interattivi, dai replay delle dirette ai servizi on-demand e non solo.

È quella tecnologia che, premendo il tasto rosso del telecomando, ti dà accesso a funzioni extra del canale che stai guardando. Il pop-up “polyfill.io” nasce proprio da un malfunzionamento di HbbTV. Polyfill.io era un servizio tecnico sfruttato da molti siti web e applicazioni, che garantiva la compatibilità del codice JavaScript su dispositivi diversi. Il dominio, però, ha avuto dei problemi di sicurezza in passato ed è così finito al centro di episodi di compromissione.

Quando un provider televisivo continua a richiamare questo dominio nel codice HbbTV dei propri canali, e qualcosa va storto, ecco che sulla TV compare la finestra anomala che chiede le credenziali. Ecco perché usiamo il condizionale quando parliamo di rischio truffa. Non si tratta di un attacco diretto ma neanche di una indicazione da prendere seriamente in considerazione. Non è un problema della tua televisione, ma del codice trasmesso da alcune emittenti attraverso lo standard interattivo.

La soluzione

Come detto, riavviare la TV non funziona, così come cancellare la cronologia o anche un riavvio del software. L’unico modo efficace per eliminare il pop-up è disattivare la funzione HbbTV dalle impostazioni della TV. Ecco la guida completa da seguire sulle Smart TV Samsung:

apri le Impostazioni; vai su Impostazioni di trasmissione (o “Diffusione”); seleziona Trasmissioni avanzate (o “Impostazioni avanzate”); trova la voce Impostazioni HbbTV; disattiva HbbTV.

Una volta disabilitata la funzione, il pop-up “polyfill.io” sparirà e potrai tornare a usare la TV normalmente. C’è però un piccolo prezzo da pagare. Disattivando HbbTV, rinunci alle funzioni interattive dei canali: guida TV avanzata, replay delle dirette con tasto rosso, servizi on-demand integrati nei canali del digitale terrestre.