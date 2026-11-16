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Aprire l’armadio di qualcuno significa sbirciare direttamente nella sua intimità. È esattamente quello che è successo a Pompei, dove gli archeologi hanno riportato alla luce un mobile rimasto intatto dal 79 d.C., anno della disastrosa eruzione del Vesuvio.

Il ritrovamento è avvenuto nella casa IX 11, 7, conosciuta come la casa di Cornelius Maximus, situata nella centralissima e prestigiosa via dell’Abbondanza, una delle principali strade della città.

Si tratta di una nuova scoperta che conferma l’incredibile tesoro nascosto di Pompei. Nonostante gli scavi, infatti, la città sommersa dal Vesuvio continua a presentare diverse sorprese.

Tra lusso quotidiano e commercio

Appartenuto a una donna di famiglia agiata, l’armadio custodiva oggetti legati alla cura personale e alla vita domestica: una pinzetta e un miscelatore per il trucco, un balsamario in vetro, una lucerna in bronzo e un bruciaprofumi per diffondere fragranze negli ambienti. Insieme a vasi e pentole, sono stati trovati anche dei pesi in piombo chiusi in una piccola scatola di legno, indizio che la donna gestiva probabilmente un’attività commerciale.

Magia, ricordi e un tesoro abbandonato

Tra i ripiani sono emersi oggetti di grande valore affettivo: una delicata brocchetta decorata a squame di pigna e una collana di ventiquattro elementi con amuleti a forma di divinità, come Bes e Mercurio. C’erano anche i crepundia, ciondoli protettivi che venivano messi ai bambini, conservati in sacchetti di stoffa come dolci ricordi d’infanzia.

Nascosto nell’armadio c’era anche un piccolo tesoro: una cesta di fibre vegetali intrecciate contenente 38 monete di bronzo. Un dettaglio drammatico che dimostra come i proprietari, sorpresi dalla catastrofe, non abbiano avuto il tempo di portare con sé i propri risparmi.

Ricordiamo che, grazie all’IA, è stato possibile dare un volto alle vittime di Pompei. In aggiunta, è stato verificato che i graffiti di Pompei rappresentavano un vero e proprio social network.

I segreti della casa (e del soppalco)

La casa, che sulla facciata riporta un’iscrizione col nome di Cornelius Maximus, vantava pitture murali in IV stile (attribuite alla bottega di via di Castricio) ed era in fase di ristrutturazione al momento dell’eruzione.

A confermare questa “fetta di vita reale” c’è un ultimo, curioso dettaglio: nel soppalco sono stati trovati gli scheletri di due piccoli topi selvatici (Apodemus sylvaticus), rimasti intrappolati in un’anfora in cui si erano intrufolati alla ricerca di cibo.

Il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha commentato: