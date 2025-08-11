Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Nuove ricerche rivelano che Pompei fu rioccupata dopo il 79 d.C., tra macerie e precarietà, svelando un capitolo finora ignorato della sua storia

L’abbiamo sempre immaginata ferma nel tempo, congelata sotto la cenere del 79 d.C. Invece, tra i vuoti e le crepe di quella tragedia, Pompei ha avuto una seconda vita: dopo l’eruzione, qualcuno è tornato davvero ad abitarla. Non parliamo però di una ricostruzione ordinata, ma di una presenza testarda, fatta di atti di sopravvivenza quotidiani in mezzo alle rovine.

Una verità che colma una lacuna nella nostra memoria archeologica: cosa è accaduto davvero tra la città distrutta e l’oblio che siamo abituati a raccontare? Le nuove ricerche lo mostrano con chiarezza crescente, tassello dopo tassello. Non è una rivelazione gridata, ma un filo che si riannoda pazientemente: segnali minuti, indizi tecnici, tracce materiali che parlano di ritorni, adattamenti, sopravvivenza.

Le tracce della nuova rioccupazione

Le nuove (e suggestive) verità arrivano dal cantiere dell‘Insula Meridionalis, dove il team del Parco Archeologico di Pompei sta portando avanti scavi e restauri. Nel corso dei lavori, condotti per documentare e conservare le strutture ancora integre, sono emersi elementi che non appartenevano all’assetto della città prima dell’eruzione del 79 d.C.

Si tratta di modifiche architettoniche e oggetti d’uso quotidiano che suggeriscono una fase abitativa successiva, rimasta finora ai margini della narrazione ufficiale. Come spiega il comunicato stampa rilasciato proprio dal Parco Archeologico, i ritrovamenti sono stati tanto sorprendenti quanto frustranti, perché hanno mostrato con chiarezza che finora si è dato troppo spazio a ciò che è successo prima dell’eruzione e troppo poco spazio a ciò che è accaduto dopo.

Il rinvenimento di focolari, mulini e ambienti riconfigurati ha aperto un nuovo capitolo interpretativo: sono indizi sottili ma inequivocabili, che parlano di ritorni e adattamenti improvvisati tra le rovine. Il loro significato pieno si chiarisce solo osservando da vicino chi visse in questi spazi e in quali condizioni, una storia che emerge con forza nel capitolo successivo.

Disperazione, precarietà e condizioni

Ma chi ha ri-abitato Pompei? A quanto pare a tornare tra le rovine furono soprattutto sopravvissuti privi di mezzi per ricostruire altrove e nuovi arrivati senza una casa stabile, attratti dall’idea di trovare riparo o recuperare ciò che il disastro aveva lasciato intatto. Non c’era un piano di ricostruzione, né un’autorità che organizzasse la vita urbana: la città era ormai un agglomerato spontaneo, cresciuto tra cumuli di detriti e strutture danneggiate.

Gli edifici, sepolti fino al primo piano dalla coltre vulcanica, offrivano spazi da riadattare: i piani superiori, rimasti accessibili, venivano trasformati in alloggi di fortuna, mentre quelli inferiori, ridotti a seminterrati, diventavano cantine o botteghe improvvisate con forni e mulini installati dopo la catastrofe. Mancavano acqua corrente, servizi e strade praticabili: la sopravvivenza quotidiana era scandita da fatica e pericoli strutturali.

Questa comunità di resistenza silenziosa riuscì a sopravvivere per secoli: le ricerche indicano che la rioccupazione si protrasse fino al V secolo, quando l’eruzione di Pollena pose fine a ogni tentativo di abitare stabilmente l’area. Era una Pompei ben lontana dall’immagine di mosaici e affreschi: una città segnata dalla precarietà, dove ogni giorno era una sfida per restare.

Perché lo stiamo scoprendo solo adesso?

Per secoli, l’immagine di Pompei è stata quella di una città cristallizzata nell’istante dell’eruzione, un’istantanea drammatica ma priva di seguito. Le prime campagne di scavo, avviate nel 1748, puntavano a riportare alla luce affreschi, statue e domus integre, tralasciando (e in alcuni casi rimuovendo) tracce considerate poco significative.

Quelle che oggi riconosciamo come prove di rioccupazione apparivano allora come segni di degrado, interferenze che oscuravano la “Pompei autentica” che si voleva raccontare. Solo grazie a metodologie di scavo più attente al contesto, a strumenti di analisi avanzati e a una rinnovata sensibilità storiografica si è iniziato a guardare a queste tracce come parte integrante della storia di Pompei. Resta ancora molto da indagare, e chissà quanto ancora c’è da scoprire.