Polti, sconto esagerato sulla scopa elettrica a vapore: prezzo a picco
Ideale per spazzare e sanificare tutte le superfici di casa, è disponibile a un prezzo mai così basso. Oggi risparmi centinaia di euro.
Chi cerca una pulizia profonda senza detersivi troverà nel Polti Vaporetto SV440 Double una soluzione compatta e versatile: due prodotti in uno, scopa a vapore e pulitore portatile, capaci di trattare fino a 15 superfici diverse in tutta la casa. Il vapore prodotto elimina virus, germi e batteri senza bisogno di chimica aggiuntiva, rendendola una scelta pratica anche per chi convive con bambini piccoli o animali domestici.
L’offerta che trovi oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Non solo potrai acquistare la scopa elettrica a vapore a un prezzo incredibilmente basso, ma potrai anche scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero.
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Polti, la scopa elettrica 2 in 1 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale
Una promozione da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi su Amazon sulla scopa elettrica 2-in-1 dello storico marchio italiano. Come accennato poco più sopra, infatti, oltre a poter approfittare di uno sconto da capogiro, potrai scegliere di pagare a rate senza interessi e senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.
La Polti Vaporetto SV440 Double è disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto del 46%: oggi la paghi appena 74,99 euro anziché 139 euro come da prezzo suggerito dal produttore.
Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, la Polti Vaporetto SV440 Double costa appena 15 euro al mese per 5 mesi.
Polti Vaporetto SV440 Double scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Il Vaporetto SV440 di Polti si contraddistingue per la sua estrema versatilità: potrai utilizzarlo non solo come semplice scopa elettrica, ma anche come pulitore portatile, ideale per vetri, tessuti, mensole e superfici verticali. Un solo apparecchio che copre praticamente ogni esigenza di pulizia in casa, senza dover acquistare strumenti aggiuntivi.
Il vapore generato, con una potenza di 1.500 W, elimina il 99,9% di virus, germi e batteri, garantendo un’igiene profonda senza l’uso di detersivi chimici. Il riscaldamento rapido in appena 15 secondi permette di iniziare a pulire quasi subito dopo l’accensione, un dettaglio che fa risparmiare tempo prezioso nelle pulizie quotidiane.
La spazzola Vaporforce, flessibile e snodata, eroga il vapore su un’ampia superficie e riesce a raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto i mobili bassi. Le setole integrate sul retro agiscono meccanicamente sullo sporco più ostinato e incrostato, amplificando l’azione pulente del solo vapore. Il dispenser Frescovapor integrato nella spazzola, inoltre, permette di diffondere un piacevole profumo di pulito nell’ambiente durante l’uso.
Con 11 accessori inclusi nella confezione, il Vaporetto SV440 Double è pronto a trattare qualsiasi superficie della casa, dai pavimenti duri ai tessuti, passando per fughe e angoli difficili, con la possibilità di regolare l’intensità del vapore in base al tipo di sporco da affrontare.
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