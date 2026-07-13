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La macchina per il caffè Polti Coffea G50S è in offerta con uno sconto del 52% e risparmi 300 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Macina grani integrato e montalatte.

Amazon

Offerta imperdibile su Amazon per chi vuole preparare un espresso da bar direttamente a casa. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo la Coffea G50S di Polti con uno sconto del 52%, che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 300 euro su quello di listino. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una macchina da caffè con macina grani integrato, capace di offrire un’esperienza professionale dal chicco alla tazzina, grazie ai 30 livelli di macinatura personalizzabili e alla lancia vapore professionale per montare il latte e preparare cappuccini e macchiati. Un prodotto pensato per chi non vuole rinunciare alla qualità del caffè espresso, con un design elegante e un pannello di controllo completamente touch. Le scorte stanno per terminare e ti consigliamo di approfittarne immediatmente.

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Polti Coffea G50S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo dimezzato per la macchina da caffè di Polti. Da oggi è disponibile su Amazon a 279 euro, con uno sconto del 52% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 300 euro, una cifra davvero notevole per una macchina con macina grani integrato. Le condizioni di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 55,80 euro al mese.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Polti Coffea G50S: le caratteristiche tecniche

La macchina per il caffè Polti Coffea G50S integra un macina grani con 30 livelli regolabili, che permette di scegliere il grado di macinatura più adatto al proprio gusto, direttamente dal pannello touch con doppia selezione per macinatura ed erogazione. La macchina utilizza una pompa da 15 bar, pensato per garantire un’infusione uniforme e sfruttare al meglio l’aroma del caffè.

Grazie alla lancia vapore professionale, puoi utilizzare la macchina anche come montalatte per preparare cappuccini e caffè macchiati con la stessa qualità di un bar. È inoltre possibile personalizzare la temperatura su 4 livelli e programmare la lunghezza dell’erogazione, per ottenere sempre il caffè esattamente come piace a te, con la possibilità di preparare un espresso singolo o doppio grazie ai due filtri in dotazione.

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 2,8 litri, mentre una spia calc-cleaning segnala quando è il momento di effettuare la manutenzione. Tra gli accessori inclusi troviamo il filtro in acciaio, il pressino in acciaio, i filtri per caffè singolo e doppio, un bricco in acciaio lavabile in lavastoviglie per montare il latte, oltre a spazzolino e puntina di pulizia per la manutenzione.

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