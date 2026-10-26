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Un gruppo di ricerca spagnolo ha sviluppato un film di PVDF nanostrutturato che disperde calore verso lo spazio senza elettricità o refrigeranti.

Nei test estivi all’aperto, il campione ha raggiunto una temperatura inferiore di 12,9 °C rispetto a una scatola di controllo.

Tetti, facciate, veicoli ed elettronica potrebbero beneficiare del materiale, ma occorrono prove su superfici più estese e in edifici reali.

Un tetto esposto al sole che, invece di accumulare calore, riesce a liberarsene spedendolo verso lo spazio, tutto questo senza compressori, prese elettriche o gas refrigeranti. Considerando le temperature che si prospettano per i prossimi anni, sembra quasi una promessa irrealistica.

Invece, a quanto pare, un nanomateriale raffreddante sviluppato in Spagna e messo alla prova all’aperto per un’intera stagione calda fa proprio questo, e potrebbe (una volta raccolti nuovi dati) cambiare il nostro futuro. O, almeno, quello degli spazi che abitiamo.

Cos’è questo nuovo materiale refrigerante e chi lo ha sviluppato?

Il materiale di cui stiamo parlando è un sottile strato di plastica speciale, lavorato su scala nanometrica (cioè a livello di milionesimi di millimetro), capace di restare più fresco delle superfici vicine anche sotto il sole.

Lo ha messo a punto il gruppo FINDER dell’Instituto de Micro y Nanotecnología, che fa capo al Consiglio superiore delle ricerche scientifiche spagnolo (CSIC), e lo ha descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Nanophotonics.

Il materiale di base è il PVDF (polifluoruro di vinilidene), un polimero già prodotto su larga scala dall’industria. Secondo Cristina Vicente, che coordina il progetto, ha le caratteristiche giuste per questo compito: disperde bene il calore, resiste ai raggi ultravioletti, respinge l’acqua (e quindi tende a restare pulito) e regge l’esposizione all’esterno, il tutto grazie al raffreddamento radiativo.

Perché si parla di raffreddamento radiativo?

Sì, ma che cos’è il raffreddamento radiativo? In breve, tutti gli oggetti emettono calore sotto forma di radiazione infrarossa, invisibile all’occhio umano. Lo si nota nelle notti serene d’inverno, quando il parabrezza dell’auto si copre di brina anche con l’aria sopra lo zero: il vetro cede calore al cielo più in fretta di quanto ne riceva.

L’atmosfera trattiene gran parte di questa radiazione. Una porzione, quella compresa tra 8 e 13 micrometri di lunghezza d’onda, passa invece quasi indisturbata, come attraverso una finestra aperta, e si disperde nello spazio, dove la temperatura sfiora i -270 °C. Il cosmo diventa così un enorme serbatoio freddo, sempre disponibile.

Di giorno entra in gioco il Sole, che scalda qualsiasi superficie esposta. Per raffreddarsi anche a mezzogiorno, un materiale deve fare due cose insieme: respingere quasi tutta la luce solare, come uno specchio bianco, ed emettere molto calore proprio attraverso quella finestra. Il termine “radiativo” nasce da qui: il calore se ne va per irraggiamento.

I test sul PVDF nanostrutturato e i risultati

Per ottenere questo effetto, i ricercatori hanno fuso il polimero a 165 °C e lo hanno fatto penetrare in stampi di alluminio ossidato, attraversati da canali minuscoli intrecciati in tre dimensioni. Tolto lo stampo, resta una sorta di spugna di PVDF dalla trama finissima, che diffonde la luce del sole. Il procedimento lasciava il materiale di colore marrone, e per sbiancarlo è bastato esporlo al sole per 96 ore.

La versione migliore, raffreddata di colpo con un’immersione di 10 secondi in azoto liquido, riflette l’82,4% della radiazione solare ed emette il 96,7% del calore nella finestra atmosferica.

Le prove all’aperto si sono svolte tra luglio e settembre 2025, con i campioni sistemati in scatole isolanti rivolte verso il cielo. Il dato migliore è arrivato in una giornata limpida di luglio, con il sole al massimo: la superficie trattata è rimasta 12,9 °C più fresca di una scatola vuota usata come termine di paragone. Il confronto riguarda quindi un campione di controllo, e la temperatura dell’aria resta una misura separata.

Il meteo pesa parecchio. Ad agosto, con meno sole, il divario si è ridotto, mentre a metà settembre l’effetto è risultato quasi trascurabile. Di notte l’umidità appanna in parte la finestra atmosferica e il guadagno cala. Il materiale dà il meglio con sole forte e aria secca, cioè nelle ore in cui i condizionatori lavorano di più.

Costi, limiti e applicazioni possibili

I campioni testati misuravano circa 6 centimetri quadrati, con uno spessore di 40 micrometri. Gli autori stimano un costo di produzione compreso tra meno di un centesimo di centesimo e circa mezzo centesimo per centimetro quadrato, a seconda della purezza dell’alluminio usato per gli stampi, che l’industria produce già in lastre da metri quadrati. Dopo i mesi all’aperto i campioni erano ancora flessibili e privi di crepe.

Tra gli impieghi indicati dal gruppo figurano tetti e facciate, dispositivi elettronici, veicoli e sistemi di gestione termica personale. La posta in gioco è alta: secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia riprese nello studio, il raffreddamento assorbe circa il 20% dell’elettricità mondiale, e il fabbisogno potrebbe passare dai 2.000 terawattora del 2020 a oltre 6.000 entro il 2050. Prima di calcolare il risparmio sulle bollette, però, servono prove su superfici più ampie e su edifici reali.