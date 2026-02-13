Polaroid, scende sotto i 100€ la fotocamera istantanea Now+ Gen 2
Istantanea analogica con Bluetooth, app creativa e kit filtri: Polaroid Now+ Gen 2 oggi in sconto, ideale per scatti vintage con funzioni smart.
Se cerchi una fotocamera istantanea che unisca fascino analogico e controllo smart, l’offerta su Amazon per la Polaroid Now+ Generation 2 è da segnare: oggi è proposta con uno sconto del 34%. Scopri tutti i dettagli e approfitta subito dell’offerta con il link diretto.
autofocus lavora con precisione sia da vicino sia a distanza, mentre la connessione allo smartphone apre a un mondo di possibilità. Le stampe hanno quel carattere vintage che solo la chimica fotografica sa dare, trasformando ogni foto in un ricordo tangibile.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Polaroid Now+ Generation 2: prezzo, offerta e sconto Amazon
Su Amazon la Polaroid Now+ Generation 2 è in offerta a 99,00€, con -34% rispetto a un prezzo di riferimento di circa 150€: il risparmio è di 51€. Un’occasione concreta per portarsi a casa una istantanea analogica con funzioni smart a un prezzo decisamente più accessibile.
Polaroid Now+ Generation 2: le caratteristiche tecniche
La Now+ Gen 2 è una fotocamera istantanea analogica che si collega via Bluetooth alla Polaroid App (iOS e Android) per sbloccare strumenti creativi extra: doppia esposizione, light painting, noise trigger e controlli di livello avanzato come priorità di apertura, modalità manuale e modalità treppiede. L’attacco standard per treppiede rende semplice la ripresa stabile e creativa.
Il sistema a doppia lente autofocus (Close-Up e Standard) aiuta a ottenere scatti nitidi in modo automatico, mentre il flash accurato assicura esposizioni equilibrate. La batteria è interna, ricaricabile via USB‑C, e il corpo macchina è realizzato con il 40% di plastica riciclata. È compatibile con pellicole i‑Type e 600 (pellicole vendute separatamente) e stampa nel classico formato quadrato Polaroid.
Incluso nella confezione c’è un kit di 5 filtri per lenti (Starburst, Red Vignette, Orange, Yellow, Blue) per ampliare la palette creativa, insieme a tracolla e cavo USB. Il modello proposto è in colore verde e resta compatto e maneggevole (circa 14,99 × 11,18 × 9,4 cm per 451,5 g), ideale per chi desidera portare con sé un’esperienza fotografica autentica ma potenziata dalle funzioni smart dell’app.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.