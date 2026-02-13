Polaroid, scende sotto i 100€ la fotocamera istantanea Now+ Gen 2

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi una fotocamera istantanea che unisca fascino analogico e controllo smart, l’offerta su Amazon per la Polaroid Now+ Generation 2 è da segnare: oggi è proposta con uno sconto del 34%. Scopri tutti i dettagli e approfitta subito dell’offerta con il link diretto.

autofocus lavora con precisione sia da vicino sia a distanza, mentre la connessione allo smartphone apre a un mondo di possibilità. Le stampe hanno quel carattere vintage che solo la chimica fotografica sa dare, trasformando ogni foto in un ricordo tangibile.

Su Amazon la Polaroid Now+ Generation 2 è in offerta a 99,00€, con -34% rispetto a un prezzo di riferimento di circa 150€: il risparmio è di 51€. Un’occasione concreta per portarsi a casa una istantanea analogica con funzioni smart a un prezzo decisamente più accessibile.

Polaroid Now+ Generation 2: le caratteristiche tecniche

La Now+ Gen 2 è una fotocamera istantanea analogica che si collega via Bluetooth alla Polaroid App (iOS e Android) per sbloccare strumenti creativi extra: doppia esposizione, light painting, noise trigger e controlli di livello avanzato come priorità di apertura, modalità manuale e modalità treppiede. L’attacco standard per treppiede rende semplice la ripresa stabile e creativa.

Il sistema a doppia lente autofocus (Close-Up e Standard) aiuta a ottenere scatti nitidi in modo automatico, mentre il flash accurato assicura esposizioni equilibrate. La batteria è interna, ricaricabile via USB‑C, e il corpo macchina è realizzato con il 40% di plastica riciclata. È compatibile con pellicole i‑Type e 600 (pellicole vendute separatamente) e stampa nel classico formato quadrato Polaroid.

Incluso nella confezione c’è un kit di 5 filtri per lenti (Starburst, Red Vignette, Orange, Yellow, Blue) per ampliare la palette creativa, insieme a tracolla e cavo USB. Il modello proposto è in colore verde e resta compatto e maneggevole (circa 14,99 × 11,18 × 9,4 cm per 451,5 g), ideale per chi desidera portare con sé un’esperienza fotografica autentica ma potenziata dalle funzioni smart dell’app.

