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Polar Ignite 3 a metà prezzo con l'offerta speciale Amazon: maxi risparmio

Il Polar Ignite 3 è in promo su Amazon con un super sconto del 46% e il prezzo scende al minimo storico. Lo paghi la metà e hai a disposizione più di 150 modalità di allenamento.

4 min di lettura

Polar Ignite 3 Polar

Gli smartwatch non sono tutti uguali, e il Polar Ignite 3 ne è la dimostrazione. Parliamo di uno sportwatch, una particolare tipologia di orologio pensata per chi fa attività fisica e vuole tenere sotto controllo i propri progressi giornalieri. Da oggi troviamo questo modello in super offerta con uno sconto del 46% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto che supera i 155 euro. Un orologio che offre tutto quello che ti aspetti da un modello del genere: schermo compatto e luminoso, sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute e più di 150 modalità di allenamento per tenersi sempre impegnati. Non manca il chip GPS e una batteria che dura un paio di giorni. Un’occasione lampo irripetibile e che non devi farti sfuggire: le scorte stanno per terminare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Polar Ignite 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per lo sportwatch di Polar. L’Ignite 3 è disponibile su Amazon a 184 euro, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 155 euro, e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Come per alcuni orologi venduti e spediti direttamente da Amazon, il periodo per il reso gratuito si allunga fino a 30 giorni, in modo da avere tutto il tempo per testare le funzionalità di questo ottimo smartwatch.

Polar Ignite 3: le caratteristiche tecniche

Il Polar Ignite 3 è uno smartwatch che combina funzioni per la vita di tutti i giorni con strumenti avanzati pensati per gli amanti dello sport. Un orologio completo e compatto, leggerissimo da portare al polso in ogni momento della giornata. Il Polar Ignite 3 ha un display touchscreen AMOLED curvo da 1,28 pollici con luminosità elevata per renderlo visibile anche sotto la luce del sole. Sul fronte della precisione, l’orologio è dotato di un GPS a doppia frequenza, capace di dimezzare gli errori di posizionamento anche tra edifici alti o in caso di maltempo, oltre al supporto per i sistemi satellitari Glonass, Galileo, BeiDou e QZSS.

Un orologio completo anche per il monitoraggio della salute. Integra un sensore ad alta precisione per la frequenza cardiaca, mentre funzioni come Nightly Recharge, SleepWise e Sleep Plus Stages analizzano nel dettaglio il recupero notturno e le fasi del sonno, offrendo indicazioni personalizzate su come migliorare il riposo notturno.

Per l’allenamento, l’orologio offre la guida personalizzata FitSpark, con suggerimenti giornalieri di esercizi cardio, forza o mobilità basati sul livello di recupero e di forma fisica, oltre a Fitness Test, Walking Test e Running Performance Test per valutare la propria capacità aerobica. Il dispositivo supporta oltre 150 profili sportivi ed è impermeabile fino a 30 metri.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di un paio di giorni. Un orologio completo e da oggi disponibile a un prezzo straordinario.

Ecco 5 smartwatch in promo da oggi su Amazon.

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Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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