Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

In occasione del Pokémon Day 2026 e dei 30 anni del brand, su Nintendo Switch arrivano due capolavori dell'era Game Boy Advance: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

123rf

Il 27 febbraio non è mai una data qualunque per gli allenatori di tutto il mondo. È il Pokémon Day, il giorno in cui si celebra la nascita di un franchise che ha segnato intere generazioni. E quest’anno, in occasione del 30° anniversario del brand, Nintendo e The Pokémon Company hanno deciso di colpire dritto al cuore della nostalgia: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arriveranno finalmente su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

L’annuncio, trapelato inizialmente tramite alcuni listini dell’eShop e ora confermato ufficialmente tramite l’app Nintendo Today, ha scosso la community. Non si tratta di un nuovo remake in stile Let’s Go, ma di un’operazione fedeltà: i capitoli originariamente usciti su Game Boy Advance nel 2004 tornano nella loro veste originale, pronti a farci rivivere l’epopea di Kanto come mai prima d’ora sulla console ibrida.

Due classici senza tempo su Nintendo Switch

Per chi non avesse vissuto l’era GBA, Rosso Fuoco e Verde Foglia rappresentano la versione definitiva della prima generazione. Oltre a riportarci a Biancavilla per scegliere tra Bulbasaur, Charmander e Squirtle, questi titoli introdussero il Settipelago (Sevii Islands), un’intera regione post-game che espanse la lore di Kanto con nuovi segreti, Pokémon leggendari e collegamenti con la regione di Johto.

A differenza di molti altri titoli retrò che finiscono nel catalogo Nintendo Switch Online, Nintendo ha optato per una release stand-alone. I due giochi saranno acquistabili singolarmente sul Nintendo eShop al prezzo di 19,99€ e saranno disponibili dal 27 febbraio 2026. Una scelta che garantisce la proprietà digitale del titolo senza dipendere da un abbonamento.

L’effetto nostalgia per il Pokémon Day

Tornare a camminare tra l’erba alta di Kanto rappresenta la quintessenza della nostalgia. Ritroveremo tutti i personaggi più amati dell’anime, tra cui il professor Oak che ci affiderà il nostro primo Pokémon, Brock e Misty nelle vesti di capipalestra, e il capo del Team Rocket Giovanni.

Giocare uno di questi classici del passato è come rievocare i pomeriggi della nostra infanzia, tra scambi con gli amici e lotte contro altri allenatori. È l’occasione perfetta per riscoprire il design pulito, la difficoltà bilanciata e quella sensazione di avventura pura che ha reso i Pokémon un fenomeno globale, fino al suo 30esimo anniversario.

Ma Rosso Fuoco e Verde Foglia sono solo un assaggio di ciò che ci aspetta per il Pokémon Day: è prevista tutta una serie di iniziative e annunci che sicuramente faranno felici i fan. Tra i prodotti già annunciati, c’è un set LEGO con alcuni dei Pokémon più iconici e una nuova espansione per il gioco di carte, Megaevoluzione — Ascesa eroica.