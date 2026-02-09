Libero
Pokémon, "Qual è il tuo preferito?": lo spot con Lady Gaga, Charles Leclerc e altri VIP fa sognare i fan

Il nuovo spot mostrato durante il Super Bowl ci mostra alcuni VIP con i loro Pokémon preferiti, con l'obiettivo di "unire le persone"

Pubblicato:

Foto di Marco Baldini

Marco Baldini

Web Editor

Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Pokémon, "Qual è il tuo preferito?": lo spot con Lady Gaga, Charles Leclerc e altri VIP fa sognare i fan Ufficio stampa The Pokémon Company International

Con l’avvicinarsi del trentesimo anniversario di Pokémon, la comunicazione del brand è fermento. Durante il Super Bowl, lo show televisivo più seguito negli Stati Uniti, è stato trasmesso uno spot che rivela i Pokémon preferiti di alcuni personaggi dello spettacolo e dello sport, tra cui Lady Gaga e Charles Leclerc.

Il leitmotiv dello spot è: “Qual è il tuo preferito?", una domanda che il brand pone a tutti i fan del mondo, a cui potranno rispondere attraverso una nuova funzionalità su Pokémon GO.

Jigglypuff è il Pokémon preferito di Lady Gaga

Lady Gaga, che tra l’altro ha fatto una apparizione sul palco del Super Bowl durante l’esibizione dell’halftime show di Bad Bunny, non ha dubbi: il suo Pokémon preferito è Jigglypuff.

Il motivo è presto detto: “Ha un’estensione vocale di 12 ottave". E per una cantautrice del suo livello, ci pare una ragione più che sufficiente. Nello spot, Lady Gaga intona persino la canzone cantata dal Pokémon nell’anime, in un duetto adorabile.

E a questo punto ci chiediamo: vedremo mai Jigglypuff esibirsi sulle note di Abracadabra, Bad Romance o Born This Way?

Jisoo si identifica in Eevee

L’idol del K-Pop Jisoo, membro della band sudcoreana Blackpink nota per brani come JUMP, Pink Venom, Kill This Love e How You Like That, libera Eevee dalla sua Poké Ball.

Nello spot, l’artista dice: “Credo che mi somigli un po’", e loda il Pokémon per la sua capacità di assumere forme diverse. Eevee è infatti in grado di evolversi in nove Pokémon differenti, ciascuno col suo tipo e le sue peculiarità.

Lamine Yamal e la possenza di Zygarde

Il calciatore spagnolo Lamine Yamal fa sul serio: il suo Pokémon preferito non è un tenero animaletto ma il Pokémon leggendario di sesta generazione Zygarde. Creatura centrale in Pokémon X e Y, ma anche in Leggende Pokémon Z-A sulla cui ambientazione è basato anche il nuovo set di carte Ascesa Eroica, Zygarde ha cinque forme diverse e persino una Megaevoluzione.

Lamine Yamal nello spot rivela: “Ha molti modi di dominare gli avversari", che per un calciatore è effettivamente un aspetto importante.

lamine yamal e zygardeUfficio stampa The Pokémon Company International

Young Miko sceglie Gengar

Il Pokémon preferito della rapper portoricana Young Miko è Gengar: uno dei Pokémon più iconici della prima generazione, apprezzato anche per la sua Megaevoluzione, è senz’altro una scelta azzeccata.

L’artista dice nello spot: “È dispettoso, ma è così che dimostra affetto". In Leggende Pokémon Z-A effettivamente viene guardato con sospetto, ma al termine di una missione fa amicizia con un allenatore e trova una nuova casa.

young miko e gengarUfficio stampa The Pokémon Company International

Trevor Noah fa coppia con Psyduck

Il comico Trevor Noah sceglie un altro Pokémon amatissimo di prima generazione: Psyduck. Chi non si è sentito per una volta come lui, col suo sguardo confuso, la sua camminata goffa e il suo mal di testa cronico?

Trevor Noah si sofferma proprio su questo aspetto: attraverso i suoi poteri psichici, “può cambiare il mondo con la sua mente".

Charles Leclerc elogia la rapidità di Arcanine

Il fedele Pokémon cane Arcanine è il preferito del pilota monegasco Charles Leclerc. Il campione di Formula 1 sceglie il Pokémon fiammeggiante per la sua velocità, che è naturalmente una qualità fondamentale per uno che di corse se ne intende.

A questo punto viene da chiedersi come mai non abbia scelto Rapidash, il velocissimo Pokémon cavallo, che ci sembra perfetto per uno dei piloti di punta di Ferrari.

Maitreyi Ramakrishnan e il Luxray dormiglione

L’attrice canadese Maitreyi Ramakrishnan apprezza il Pokémon Luxray per un motivo molto particolare: “Gli piace dormire, proprio come a me".

Il Pokémon di quarta generazione effettivamente ha bisogno di dormire molto per recuperare le energie consumate dalla sua vista a raggi X, che gli permette di vedere attraverso gli oggetti.

“Qual è il tuo Pokémon preferito?", la domanda che da 30 anni avvicina i fan

Kenji Okubo, Presidente di The Pokémon Company International, ha dichiarato: “La campagna ‘Qual è il tuo preferito?’ incarna la missione di Pokémon: unire le persone attraverso una passione comune".

Ed è proprio ciò che Pokémon ha sempre fatto: dagli scambi via cavo tra Game Boy ai tornei competitivi, milioni di allenatori e allenatrici in tutto il mondo si sono avvicinati grazie a una semplice domanda: “Qual è il tuo Pokémon preferito?".

Una domanda che non esprime solo una preferenza, ma racconta molto di noi: le qualità che apprezziamo, i valori che ci rappresentano, il nostro vissuto.

pokémon 30Ufficio stampa The Pokémon Company International

La nuova funzionalità di Pokémon GO per condividere gli scatti

E ora la parola passa ai fan: attraverso una nuova funzionalità dell’app di Pokémon GO, è possibile realizzare uno scatto con il proprio Pokémon preferito.

Sarà inoltre possibile condividere sui social network la foto con l’hashtag #Pokemon30, creando così un mosaico di vite collegate tra loro da un’unica, grande rete: quella che si regge sull’amore per i Pokémon, che trascende qualsiasi conflitto.

