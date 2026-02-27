Libero
Pokémon Presents, oggi è il giorno: tutti gli annunci e le novità per i 30 anni del franchise

30 anni fa furono pubblicati i primi due storici videogiochi di Pokémon, e oggi il franchise ci sorprende con un Presents ricco di annunci e novità

Foto di Marco Baldini

Marco Baldini

Web Editor

Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

pokemon day 2026 Ufficio stampa The Pokémon Company International

Il momento tanto atteso è arrivato: è il Pokémon Day e i fan di tutto il mondo trattengono il respiro in attesa della presentazione di oggi pomeriggio. Alle ore 15 è iniziata la diretta per mostrare cosa ha in serbo The Pokémon Company e quali saranno le novità del franchise, tra giochi in prossima pubblicazione e altri eventi.

Pokémon Day, 30 anni di creature tascabili

Sono passati 30 anni dalla pubblicazione dei primi due titoli per Game Boy, Pocket Monsters Aka (Rosso) e Pocket Monsters Midori (Verde). E questo può significare una sola cosa: se hai catturato i primi Pokémon e oggi sei ancora qui ad attendere di conoscere il futuro del franchise, non hai mai smesso di essere un/a Pokémon trainer.

Per festeggiare questo anniversario così importante, oltre a portare su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 due capolavori dell’era Game Boy Advance, The Pokémon Company ha annunciato un Pokémon Presents per fare luce sui prossimi passi. È una tradizione ormai abbastanza consolidata, da qualche anno a questa parte, e il Pokémon Day rappresenta l’occasione ideale per riunire i fan davanti agli schermi.

Pokémon Presents, tutti gli annunci

Durante la diretta sui canali ufficiali di Pokémon su YouTube e Twitch saranno annunciate le novità. L’elenco degli annunci sarà aggiornato in tempo reale, restate con noi per saperne di più.

La diretta è iniziata con una piccola introduzione di Tsunekazu Ishihara, presidente di The Pokémon Company.

Il primo annuncio ha riguardato un lettore di musica a forma di Game Boy, attivabile attraverso delle cartucce del tutto simili a quelle dei primi giochi di Pokémon Rosso e Pokémon Blu.

Il secondo annuncio ha introdotto i nuovi campionati di Pokémon, e una nuova esperienza denominata Pokémon XP.

Spazio anche a diverse novità per i giochi mobile, con un annuncio su Pokémon GO, che quest’anno compie 10 anni. Un evento avrà luogo dal 28 al 1° marzo, con dei codici promo.

A seguire, un annuncio su Pokémon Masters EX, Café Remix e Sleep.

Novità per Pokémon UNITE: arriveranno i tre uccelli leggendari Zapdos, Articuno e Moltres.

Arriveranno anche nuove carte per il TGC Pocket, l’app mobile per il gioco di carte collezionabili.

Per quanto riguarda i videogiochi, arriverà Pokémon XD nel catalogo Nintendo Game Cube su Switch 2, a marzo 2026.

A seguire, uno degli annunci che i fan attendevano di più: l’arrivo di Pokémon Champions, previsto per aprile 2026 su Nintendo Switch. La versione mobile arriverà invece più tardi, sempre nel 2026.

Novità anche per il DLC di Leggende Pokémon Z-A, Megadimensione, con una nuova Megaevoluzione per Garchomp.

Successivamente è stato mostrato un nuovo trailer di Pokopia, il videogioco in uscita il 5 marzo su Nintendo Switch 2. Protagonista un Rotom in forma di stereo che riproduce le musiche del gioco, e un Greedent cuoco.

In aggiornamento…

