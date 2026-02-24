Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Da trent'anni è una delle mascotte più riconoscibili del franchise Pokémon: come un dolcetto di riso è diventato il topo giallo più amato di sempre

ANSA

Da trent’anni, è una delle mascotte più riconoscibili al mondo: Pikachu, con il suo inconfondibile colore giallo, le orecchie a punta e la coda a forma di fulmine, è il Pokémon più amato ed il simbolo stesso dell’intero franchise. Ma qual è il segreto del suo successo? Cosa lo ha reso così speciale, tra oltre mille Pokémon?

La fortuna di Pikachu non è frutto del caso: è il risultato di scelte di design precise, intuizioni brillanti e di una costruzione mediatica intelligente.

Le origini: dal “daifuku” al topo

Contrariamente a quanto si possa pensare, Pikachu non è nato dalla mente del creatore di Pokémon, Satoshi Tajiri, ma dalla matita di Atsuko Nishida, che ha disegnato peraltro anche la carta dei record venduta per 16,5 milioni di dollari.

Durante lo sviluppo dei primi giochi (Pokémon Rosso e Verde), il team di Game Freak sentiva il bisogno di un mostriciattolo “carino” che bilanciasse il design più aggressivo di creature come Rhydon o Mewtwo.

Molti Pokémon sono ispirati ad animali realmente esistenti ma inizialmente Nishida, per Pikachu, si ispirò a un daifuku (un dolce di riso giapponese) rotondo e dotato di orecchie. Solo in un secondo momento, influenzata dal suo desiderio di avere uno scoiattolo come animale domestico, trasformò il design verso quello che conosciamo.

Il nome stesso è un’onomatopea perfetta: “pika” rappresenta il bagliore di una scintilla, mentre “chu” è il verso del topo in giapponese. Nonostante oggi sia classificato come “Pokémon Topo”, la sua coda a fulmine e le guance rosse tradiscono ancora quell’ispirazione originaria legata ai roditori agili e guizzanti.

La ricetta del design perfetto

Il successo di Pikachu si fonda su alcuni principi cardine del character design. Innanzitutto, la semplicità delle forme: Pikachu è costruito su linee morbide e geometriche, con un corpo tondeggiante, testa grande, occhi ampi e neri, guance rosse circolari. È una silhouette immediatamente riconoscibile, leggibile anche in scala ridotta — un aspetto fondamentale per un gioco su Game Boy.

A questo si aggiunge il colore: il giallo è associato all’energia, la luce e la vitalità. Spicca visivamente su qualsiasi sfondo e comunica immediatamente l’elemento elettrico. Inoltre, è gender-neutral e risponde quindi all’esigenza di piacere sia ai bambini che alle bambine. Le guance rosse infine aggiungono un tocco di espressività e un contrasto cromatico che ne rafforzano la riconoscibilità.

Proprio le guance conferiscono poi quell’elemento kawaii tipico dell’estetica giapponese: Pikachu è tenero, piccolo, apparentemente innocuo. Ma a questa dolcezza si unisce un potere sorprendente, quello di scatenare fulmini devastanti. Questa dicotomia tra fragilità visiva e forza nascosta è un espediente narrativo estremamente efficace.

L’ombra del successo: la tragica storia di Mimikyu

La prova definitiva dell’invincibilità del design di Pikachu è arrivata anni dopo con l’introduzione di Mimikyu. Questo Pokémon di tipo Spettro/Folletto vive letteralmente sotto un vecchio costume sgualcito che emula le fattezze di Pikachu.

La sua storia è tanto geniale quanto malinconica: Mimikyu indossa quel travestimento perché desidera disperatamente essere amato dagli umani e crede che apparire come Pikachu sia l’unico modo per riuscirci.

L’esistenza di Mimikyu è un tributo metatestuale: conferma che, persino all’interno del mondo Pokémon, Pikachu è il “gold standard” della popolarità. Il fatto che un design “brutto e scarabocchiato” di Pikachu sia diventato a sua volta un cult dimostra quanto la sagoma originale sia radicata nell’immaginario collettivo.

Da mascotte ad ambassador di 30 anni di storia

Nonostante non sia il protagonista dei primi due videogiochi, che in copertina avevano Charizard e Venusaur come in Rosso Fuoco e Verde Foglia, Pikachu divenne ben presto il Pokémon più riconoscibile grazie alla visibilità dell’anime. Il rapporto di profonda amicizia che lo lega ad Ash Ketchum, il suo coraggio, la sua forza, il suo rifiuto di entrare in una Poké Ball l’hanno immediatamente reso popolare.

Oggi Pikachu è ancora una mascotte centrale per il franchise di Pokémon: la sua silhouette stilizzata è persino il logo del trentesimo anniversario. Incarna perfettamente l’amore transgenerazionale per le creature tascabili: piace ai bambini per la tenerezza, agli adolescenti per la sua forza e agli adulti per la nostalgia che suscita.