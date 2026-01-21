Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La nuova collaborazione tra Pokémon e LEGO punta agli adulti nati e cresciuti negli anni '90: la celebrazione di un brand che alla soglia dei 30 anni ci ricorda chi eravamo e chi siamo diventati

Chi è nato e cresciuto negli anni ‘90 conosce bene la forza dell’effetto nostalgia. Ed è proprio su questa leva emotiva che si innesta la prima collaborazione ufficiale tra Pokémon e LEGO: due brand dell’infanzia che, insieme, riportano gli adulti di oggi a un tempo in cui l’unica vera aspirazione era conquistare tutte le medaglie dei Capipalestra e sconfiggere la Lega Pokémon nei videogiochi.

Lo stesso trailer di annuncio della collaborazione ci mette davanti a una verità difficile da ignorare: quei giorni sono passati. Oggi siamo adulti, con responsabilità, un lavoro e sempre meno tempo da dedicare al gioco. Eppure basta poco — la scintilla di un Pikachu selvatico — a ricordarci chi eravamo.

Set LEGO Pokémon: uscita, prezzi e caratteristiche

I set LEGO Pokémon riprendono le fattezze di alcune delle creature più rappresentative del brand: Eevee, Pikachu, Charizard, Blastoise e Venusaur. Sono preordinabili dal sito ufficiale LEGO in tre set diversi — uno per Eevee, uno per Pikachu e uno per i tre starter di prima generazione — e saranno disponibili a partire dal 27 febbraio, giorno in cui i Pokémon compiono 30 anni.

Sì, 30 anni. Un anniversario importante, che nel 2026 segna un traguardo storico per il franchise. Ed è anche per questo che The Pokémon Company ha deciso di fare le cose in grande. Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche dei tre set:

LEGO® Pokémon™ Eevee

Prezzo: 59,99€

Pezzi: 587

Altezza: 19 cm

Larghezza: 15 cm

Profondità: 21 cm

LEGO® Pokémon™ Pikachu e Poké Ball

Prezzo: 199,99€

Pezzi: 2050

Altezza: 35 cm

Larghezza: 26 cm

Profondità: 39 cm

LEGO® Pokémon™ Venusaur, Charizard e Blastoise

Prezzo: 649,99€

Pezzi: 6838

Altezza: 50 cm

Larghezza: 54 cm

Lunghezza: 36 cm

Sono due le cose che colpiscono di più: l’età suggerita (18+) e il prezzo, non certo alla portata di tutti. Sono in sé due informazioni che sottolineano ancora una volta l’importanza che gli adulti di oggi hanno rappresentato per il brand nato negli anni ‘90.

Pokémon e LEGO, la linea che unisce infanzia ed età adulta

La collaborazione tra LEGO e Pokémon arriva in un momento molto preciso: quello in cui la nostalgia non è più un sentimento spontaneo, ma un linguaggio di mercato. Identificarsi in un Pokémon Trainer oggi significa dire qualcosa di sé, qualcosa che va ben oltre il semplice gioco. È la celebrazione di quei pomeriggi spensierati, una pausa dalla rigidità del presente; per qualcuno, è anche un modo per ricordare legami che non ci sono più, o che sono profondamente cambiati. Perché noi stessi siamo cambiati.

In questo senso, il set LEGO Pokémon è meno un giocattolo e più un simbolo. Un ponte tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Un modo ordinato, componibile e perfettamente esponibile di tenere insieme infanzia e maturità.

La complessità dei set e le centinaia – migliaia – di mattoncini ci suggerisce che non sono prodotti pensati per far tornare bambini. Al contrario, sono per adulti che sanno esattamente cosa significa avere pazienza, sbagliare, ricominciare. Gotta catch — and build — ’em all.

Forse è proprio questo il suo vero potere: non farci giocare di nuovo, ma ricordarci che quel gioco, in qualche forma, non se n’è mai andato.