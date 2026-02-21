Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Il 2026 è un anno speciale per i fan di Pokémon: il franchise compie 30 anni e per l’occasione ci sono in serbo parecchie novità. Il 27 febbraio, nella cornice del Pokémon Presents, è la data in cui The Pokémon Company svelerà gli aggiornamenti che riguardano le creature tascabili più amate al mondo.

Pokémon Presents: data, orario e dove seguirlo

Contestualmente all’annuncio delle versioni per Nintendo Switch e Switch 2 di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, The Pokémon Company ha reso noto il giorno e l’orario del prossimo Pokémon Presents: si svolgerà il 27 febbraio alle ore 15 italiane.

Sarà possibile seguire la diretta sui canali ufficiali di Pokémon su YouTube e Twitch.

Cosa aspettarci dal Pokémon Presents 2026

Essendo un anniversario importante, quello dei 30 anni, è lecito pensare che The Pokémon Company stia preparando degli annunci davvero significativi. Ma è bene sottolineare che tutto quello che scriviamo da qui in avanti sono pure speculazioni, da prendere dunque con le pinze.

Con la recente apertura del PokéPark Kanto, possiamo aspettarci un richiamo ad attività ed eventi; e l’uscita delle nuove espansioni del gioco di carte rappresenta sicuramente un’occasione ghiotta per i collezionisti.

Rivedremo probabilmente Pokopia: il 5 marzo sarà disponibile su Nintendo Switch 2 il nuovo cozy game ambientato su un’isola che, nei panni di un Ditto, dovremo trasformare nell’habitat ideale di diversi tipi di Pokémon. L’eco mediatica del Pokémon Presents potrebbe certamente incentivare i preordini.

Ma è uno solo l’annuncio che molti fan aspettano con grande trepidazione: quello dei giochi di decima generazione, che potrebbero essere rivelati proprio il 27 febbraio.

I giochi di decima generazione, tra aspettative e speranze

Da anni gli appassionati dei giochi Pokémon sperano in una grafica al passo coi tempi: con l’arrivo di Nintendo Switch 2 e i muscoli mostrati da Game Freak con Beast of Reincarnation, ricco di ambienti densi e dettagliati, ci aspettiamo un colpo d’occhio notevole.

È lecito pensare che anche i futuri giochi avranno una struttura open world, sdoganata da Scarlatto e Violetto e da cui sarà difficile tornare indietro. Rivedremo anche le Palestre? Non è detto, ma sono presenti in quasi tutti i giochi della saga e rappresentano un elemento ricorrente a cui i fan sono affezionati.

Ribadiamo che si tratta di mere speculazioni. Non manca molto al Pokémon Day, per cui tutte queste domande e curiosità troveranno presto una risposta — positiva o negativa che sia.

Pokémon Champions e i giochi mobile

Pokémon Champions, Il titolo competitivo multiplayer annunciato l’anno scorso, non ha ancora una data d’uscita certa. Il 27 febbraio potrebbe essere il giorno giusto per rivelarla.

Pokémon GO, quest’anno, compie dieci anni: ci aspettiamo quindi qualche novità, qualche aggiornamento delle meccaniche e nuovi Pokémon.

Infine, con il boom di Pokémon TCG Pocket e la nuova espansione Meraviglie di Paldea disponibile dal 25 febbraio, probabilmente arriveranno novità anche per l’app, tra eventi e nuove carte.

Cos’è il Pokémon Day e perché si festeggia il 27 febbraio

Se vi state chiedendo perché i fan dei mostriciattoli tascabili trattengano il respiro proprio in questa data, la risposta risiede nelle radici stesse del franchise.

Il Pokémon Day è la ricorrenza ufficiale che celebra l’uscita in Giappone, il 27 febbraio 1996, dei primi due storici titoli per Game Boy: Pocket Monsters Aka (Rosso) e Pocket Monsters Midori (Verde).

Fu l’inizio di un fenomeno culturale senza precedenti. Quella data segna il momento in cui Satoshi Tajiri e il team di Game Freak hanno condiviso con il mondo l’idea di collezionare, scambiare e lottare con creature fantastiche.

Dal 2016, in occasione del 20° anniversario, The Pokémon Company ha ufficializzato questa giornata come momento clou per i grandi annunci ed eventi.