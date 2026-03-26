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Pokémon Champions farà il suo debutto l'8 aprile su Nintendo Switch, con versioni mobile in arrivo entro l'anno. Sarà il nuovo standard per le lotte competitive

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Pokémon Champions arriverà su Nintendo Switch l’8 aprile 2026, con una versione mobile prevista nel corso dell’anno. Ma più che uno “spin-off”, il nuovo titolo di The Pokémon Company si presenta come un vero e proprio hub pensato per ridefinire le lotte competitive nella serie.

Se fino ad ora i campionati e le battaglie erano inscindibilmente ancorati a un capitolo classico della serie, da qui in avanti cambierà tutto: Pokémon Champions non è un RPG tradizionale, ma una piattaforma costruita attorno alle lotte, che rappresenterà il nuovo punto di riferimento per il competitivo.

Un gioco pensato solo per combattere

La prima grande novità è proprio questa: niente esplorazione, niente storia, niente breeding alla ricerca del Pokémon perfetto. Pokémon Champions elimina tutto ciò che non è battaglia, concentrandosi esclusivamente sul sistema competitivo.

Dalle anteprime emerge un’impostazione estremamente accessibile ma al tempo stesso profonda. I giocatori possono creare rapidamente squadre competitive senza dover passare per cattura e grinding.

L’obiettivo è evidente: abbattere la barriera d’ingresso e permettere a più giocatori possibile di avvicinarsi al battling competitivo, mantenendo però intatta la complessità strategica fatta di tipi, abilità, mosse e sinergie.

Cross-platform e integrazione totale grazie a Pokémon HOME

Uno dei pilastri del progetto è la natura multipiattaforma. Sarà possibile sfidarsi sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobile, con un ecosistema condiviso.

Fondamentale anche l’integrazione con Pokémon HOME, che permetterà di trasferire i Pokémon da Pokémon GO e dai giochi principali, compresi Pokémon Onda e Vento. Questo significa portare con sé creature “allenate” negli anni e utilizzarle direttamente nel nuovo contesto competitivo, a patto che siano presenti nel Pokédex del gioco e siano inclusi nel regolamento stagionale.

L’integrazione con Pokémon HOME è un punto cardine: non essendoci regioni da esplorare, i Pokémon si potranno ottenere solo attraverso la cattura negli altri giochi della serie, o attraverso un sistema di pesca casuale direttamente in Pokémon Champions, utilizzabile gratuitamente una volta al giorno.

Il nuovo standard per i campionati Pokémon

Pokémon Champions non sarà solo un gioco: diventerà la piattaforma ufficiale per il circuito competitivo Play! Pokémon.

Il calendario 2026 partirà già con questo titolo, dai Regionali di Indianapolis fino ai Campionati Mondiali di agosto, passando per quelli Speciali a Torino del 6-7 giugno. È un passaggio storico: per la prima volta, il competitivo viene separato dai capitoli principali e affidato a un software dedicato.

Questa scelta dovrebbe garantire maggiore stabilità, aggiornamenti più rapidi e un bilanciamento costante, elementi fondamentali per una scena esports.

Il ritorno delle Megaevoluzioni (e non solo)

Tra le novità più appariscenti c’è il ritorno delle Megaevoluzioni, con nuove forme come MegaMeganium, MegaEmboar e MegaFeraligatr, già introdotte in Leggende Pokémon: Z-A.

Le abilità associate puntano chiaramente a rafforzare il lato strategico:

MegaMeganium, con l’abilità Megasolar , sfrutta il Sole intenso in modo permanente;

, sfrutta il Sole intenso in modo permanente; MegaEmboar, con Rompiforma , ignora le abilità avversarie;

, ignora le abilità avversarie; MegaFeraligatr, con Pelledrago, converte le mosse Normali in tipo Drago potenziandole del 20%.

Ufficio stampa The Pokémon Company International

I giocatori disporranno di un oggetto chiamato Omnicerchio, con il quale sarà possibile performare le Megaevoluzioni e, in futuro, anche altre meccaniche introdotte in diversi capitoli della saga, come le Mosse Z.

Su questo punto, però, Masaaki Hoshino, produttore del gioco, ha dichiarato nel corso delle anteprime che si tratta ancora di un terreno di sperimentazione, e l’obiettivo del team di sviluppo è quello di creare una sinergia bilanciata tra i vari gimmick.

Microtransazioni e personalizzazione

Sebbene sia un gioco essenzialmente free to play, saranno incluse delle microtransazioni che permetteranno di personalizzare l’esperienza. Accanto al Pass Lotta gratuito, ci sarà la possibilità di acquistare un Pass Lotta Premium che permetterà di ottenere ricompense e capi d’abbigliamento esclusivi, senza interferire sul bilanciamento.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento che sbloccherà i seguenti vantaggi:

conservare più Pokémon nel box;

utilizzare più Squadre lotta contemporaneamente;

sbloccare delle missioni esclusive;

sbloccare della musica per la lotta esclusiva.

Progressione più veloce e accessibile

Particolare enfasi è stata posta sull’accessibilità del prodotto e su una filosofia orientata all’immediatezza. Se negli ultimi anni, con i giochi principali, il sistema tradizionale di IV ed EV è stato semplificato, qui viene ridotto all’osso: sarà possibile intervenire sulle statistiche attraverso i Punti Vittoria, ottenibili nel gioco. I PV sono la valuta attraverso la quale sarà possibile effettuare diverse azioni e non è acquistabile con soldi reali.

Un cambio di paradigma per la serie

Pokémon Champions rappresenta un cambio netto nella strategia della serie. Il competitivo non è più un “endgame” dei capitoli principali, ma un’esperienza autonoma, progettata fin dall’inizio per essere seguita, aggiornata e giocata nel tempo.

Se le promesse saranno mantenute, potrebbe diventare il punto di riferimento per chiunque voglia giocare a Pokémon in modo competitivo, senza dover passare per centinaia di ore di preparazione.