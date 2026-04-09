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Pokémon Champions è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2, e la scelta di partire con soli 186 Pokémon punta ad accogliere anche i neofiti del competitivo

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Pokémon Champions è disponibile dall’8 aprile 2026 su Nintendo Switch e Switch 2, e già ha fatto parecchio parlare di sé. Nonostante qualche inciampo tecnico iniziale, il gioco ha mostrato fin da subito tutte le sue potenzialità, mantenendo la promessa di diventare il nuovo standard per le lotte competitive ma tradendo, forse, le aspettative di alcuni fan storici.

Benvenuti a Frontieropoli

Appena si lancia il gioco, la sensazione è immediatamente familiare: musiche upbeat, colori accesi e personaggi stravaganti ci accolgono a Frontieropoli, la città in cui è collocata l’arena dove affronteremo le nostre battaglie.

La familiarità rappresenta non soltanto un feeling, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: chiunque può sentirsi accolto, a prescindere dall’esperienza con le battaglie competitive e col metagame.

Un’intenzione che si riflette anche nel roster molto limitato al lancio: sono disponibili appena 186 Pokémon, tutti all’ultimo stadio evolutivo, ad eccezione di Pikachu (inevitabilmente presente).

Questa scelta, sulla carta, potrebbe sembrare limitante, ma in realtà nasconde un’idea molto più radicale: ripensare da zero il competitivo Pokémon.

Un Pokédex ridotto, ma più leggibile

Ridurre drasticamente il numero di Pokémon significa anche tagliare possibilità. Vengono meno molte combinazioni, si assottigliano le variabili e scompaiono quelle strategie iper-specifiche costruite negli anni dalla community.

Eppure è proprio qui che emerge la filosofia di fondo di Pokémon Champions. Con un roster così contenuto, il gioco diventa più leggibile, le dinamiche risultano più trasparenti e il focus si sposta dalle eccezioni alla struttura strategica pura.

È quasi come tornare al concetto essenziale di sasso-carta-forbice, che in fondo è alla base dell’efficacia tra i tipi: non vince più chi conosce ogni singola interazione accumulata in decenni di metagame, ma chi sa interpretare con velocità ciò che ha davanti.

Tabula rasa del meta competitivo

Per anni, il competitivo Pokémon è stato dominato da stratificazioni sempre più complesse: tier list, sinergie consolidate tra abilità e strumenti, build quasi obbligate. Un sistema ricco, ma anche sempre più difficile da scalfire per chi arrivava da fuori.

Con Champions, tutto questo viene almeno in parte azzerato. La scelta di includere solo 186 Pokémon, per di più già evoluti, elimina interi livelli di costruzione e semplifica drasticamente il campo di gioco. Molte delle combinazioni storiche vengono meno, e con loro anche i riferimenti consolidati.

Il risultato è una vera e propria tabula rasa del meta. Un terreno nuovo, in cui anche i veterani devono rimettersi in gioco e adattarsi a un contesto più essenziale.

Anche la riduzione del numero di strumenti assegnabili ai Pokémon rientra in un’ottica di semplificazione: non più montagne di oggetti, ma poche decine necessarie a favorire sufficiente varietà senza travolgere i neofiti con lunghe e complesse spiegazioni.

Accessibilità: la vera chiave della scelta

Dietro queste decisioni c’è una chiara volontà di aprire il gioco a un pubblico più ampio. Un roster da oltre mille Pokémon, con tutte le relative meccaniche stratificate nel tempo, rappresenta una barriera d’ingresso respingente per chi si avvicina per la prima volta al competitivo.

In questo senso, Champions amplia la soglia d’ingresso in modo evidente. L’apprendimento risulta più rapido, le interazioni più comprensibili e l’esperienza complessiva meno intimidatoria. Anche l’allenamento e la distribuzione delle statistiche sono ora molto più semplici e intuitivi, basati sostanzialmente sull’investimento di monete di gioco (non acquistabili con denaro reale ma solo giocando).

Un equilibrio da costruire nel tempo

Questa filosofia si riflette anche nelle parole del producer Masaaki Hoshino, che in un’intervista a Famitsu ha sottolineato come il bilanciamento sarà un processo graduale e attentamente monitorato, anche in relazione all’introduzione di meccaniche come il fenomeno Teracristal.

“Il bilanciamento delle battaglie lo stiamo studiando insieme a Morimoto di Game Freak. In Pokémon Champions inizialmente sarà presente la Megaevoluzione, ma in passato nella serie Pokémon Megaevoluzioni e Mosse Z sono coesistite. In futuro, nel lungo periodo, vogliamo offrire ambienti competitivi sempre nuovi e interessanti.”

E ancora:

“L’oggetto chiamato ‘Omnicerchio’ è pensato per gestire tutti gli elementi speciali. Il bilanciamento è molto difficile, quindi procederemo con cautela. Per ora vogliamo che i giocatori si godano la Megaevoluzione.”

Le intenzioni sono chiare: le novità arriveranno, ma con estrema attenzione. Prima si costruisce un equilibrio solido, poi eventualmente si espande, evitando sovrapposizioni caotiche di meccaniche.

Meno è meglio?

La domanda, a questo punto, è inevitabile: ridurre significa davvero migliorare?

Sui social, gli utenti sono divisi: c’è chi lamenta la scarsa varietà di strategie, un’impalcatura tecnica poco convincente e la mancanza di modalità come la lotta 6 contro 6. Ma c’è anche chi, non avendo mai messo piede in un’arena del metagame, trova in Pokémon Champions l’occasione giusta per divertirsi senza investire ore e ore del proprio tempo alla ricerca della squadra perfetta.

Il gioco riporta il competitivo a una dimensione più essenziale, dove la conoscenza enciclopedica conta meno e la capacità di leggere l’avversario torna centrale. Spiace dirlo, ma forse il gioco tradisce proprio quella fetta di pubblico più affezionata, che ha contribuito a rendere così interessanti e creative le lotte competitive.

Un approccio che potrebbe non piacere a tutti, soprattutto ai puristi del meta storico, ma che ha il merito di fare qualcosa che la serie non faceva da tempo: mettere tutti, davvero, sullo stesso piano.