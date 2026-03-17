Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Arrivano POCO X8 Pro e Pro Max: cambia la piattaforma hardware e cresce l’autonomia. Tutti i dettagli su questi nuovi smartphone.

Xiaomi

POCO ha ufficializzato la nuova serie X8 Pro, composta da POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. La novità più importante è l’ampliamento della gamma con l’introduzione di un modello Max, pensato per spingere soprattutto su prestazioni e autonomia. I due smartphone condividono diversi elementi, ma si distinguono per piattaforma hardware e capacità della batteria.

POCO X8 Pro: la scheda tecnica, il design e la fotocamera

Iniziamo da POCO X8 Pro, il modello che si propone come il più equilibrato in termini di rapporto qualità/prezzo.

Scheda tecnica

POCO X8 Pro adotta il chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra ed è disponibile con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 fino a 512 GB. Il raffreddamento è affidato a una soluzione POCO 3D Dual-layer IceLoop da 5.300 mm², pensata per gestire al meglio le temperature sotto carico. La batteria da 6.500 mAh utilizza tecnologia silicio-carbonio e supporta la ricarica HyperCharge a 100 W, oltre alla ricarica inversa cablata fino a 27 W.

Sul fronte software troviamo Xiaomi HyperOS 3 (basato su Android). La connettività include 5G, Bluetooth 6.0, NFC e Xiaomi Offline Communication, a cui si aggiunge il supporto Wi-Fi 6.

Design e display

Il modello standard adotta un formato più compatto rispetto al Max. Il display da 6,59 pollici offre risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità di picco fino a 3.500 nit e PWM dimming a 3.840 Hz. La protezione è affidata a Corning Gorilla Glass 7i.

POCO X8 Pro ha uno spessore di 8,38 mm e un peso di circa 201 grammi. È disponibile nelle colorazioni Black, White e Mint Green. Sul retro compare la Dynamic RGB light, elemento distintivo della nuova serie. Per la resistenza ad acqua e polvere, sono indicate le certificazioni IP66 e IP68.

La fotocamera

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale Sony IMX882 da 50 megapixel con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica. A supporto troviamo una ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2, mentre sul fronte è presente una fotocamera da 20 megapixel. Il dispositivo supporta la registrazione video fino al 4K a 60 fps. Ricordiamo che POCO è un brand controllato da Xiaomi, azienda che ha recentemente presentato anche i nuovi top di gamma.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max: la scheda tecnica, il design e la fotocamera

POCO X8 Pro Max rappresenta la variante più avanzata della serie.

Scheda tecnica

Integra MediaTek Dimensity 9500s, realizzato a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 fino a 512 GB. Il sistema di raffreddamento evolve in una soluzione POCO 3D IceLoop con camera di vapore da 5.800 mm².

Uno degli elementi centrali è la batteria da 8.500 mAh, la più capiente mai vista su uno smartphone POCO. Anche in questo caso troviamo la ricarica HyperCharge a 100 W e la ricarica inversa cablata a 27 W.

Design e display

Il modello Max monta un pannello OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 12 bit, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 3.500 nit e PWM dimming a 3.840 Hz. Integra inoltre un sensore di impronte a ultrasuoni, elemento che lo distingue dal modello base.

Lo smartphone misura 8,2 mm di spessore, pesa 218 grammi ed è costruito con telaio in metallo e retro in fibra di vetro.

La fotocamera

La fotocamera principale utilizza un sensore Light Fusion 600 da 50 megapixel, con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica. Restano invariati la ultra-grandangolare da 8 megapixel e la fotocamera frontale da 20 megapixel. Anche il modello Max supporta la registrazione video fino al 4K a 60 fps.

POCO X8 Pro Max

Quanto costano POCO X8 Pro e Pro Max?

Per il mercato europeo, POCO X8 Pro parte da 309,90 euro, mentre POCO X8 Pro Max parte da 429,90 euro.