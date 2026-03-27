POCO, prezzo stracciato per lo smartphone top: minimo storico

Da oggi trovi il POCO X8 Pro Max in offerta con uno sconto mai visto prima e fai un super affare. Batteria da 8500 mAh che può durare fino a tre giorni.

Xiaomi

Con il POCO X8 Pro Max si entra in una nuova era per gli smartphone. E non stiamo esagerando. Il telefono di Xiaomi (Poco è un brand che fa parte della grande famiglia del colosso cinese) è uno dei primi a montare una batteria con silicio-carbonio da ben 8500 mAh. Una capacità elevatissima per il panorama attuale che assicura un’autonomia che può arrivare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Anche il resto della scheda tecnica è da telefono top di gamma, a partire dal processore MediaTek di ultima generazione e dal display CrystalRes super luminoso.

Oggi, però, non siamo qui per parlare solo delle caratteristiche di questo nuovo telefono di POCO. Infatti, su Amazon è disponibile anche con un promo lancio imperdibile: grazie allo sconto di 100 euro il prezzo scende a 429,90 euro, valore più basso di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 85,98 euro utilizzando il servizio Amazon. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire: clicca sul link e accedi direttamente all’offerta.

POCO X8 Pro Max

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POCO X8 Pro Max

Amazon

Uno tra gli smartphone più interessanti tra quelli lanciati in questi ultimi mesi. Il POCO X8 Pro Max cattura immediatamente l’attenzione per la batteria da ben 8500 mAh, ma non è l’unico elemento top presente sul telefono. La batteria, però, assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica HyperCharge fino a 100 W.

Ottimo anche il display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore MediaTek Dimensity 9500s supportato anche da 12 gigabyte di memoria interna e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere prestazioni top con qualsiasi applicazione e il multitasking.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Il sensore principale riesce a catturare molta luce anche quando le condizioni esterne non lo permettono e le foto sono luminose e lucenti. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 20 megapixel. Un telefono completo, versatile e con una mega batteria.

POCO X8 Pro Max

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