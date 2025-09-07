Xiaomi, lo smartphone top crolla di prezzo: minimo storico

Il POCO X7 è disponibile in promo con un super sconto del 30% e lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Xiaomi

Se siete alla ricerca di uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo mai visto prima, abbiamo l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon è disponibile il POCO X7, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, con uno sconto del 30% e risparmi più di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’offerta confezionata ad arte per renderlo un vero best buy.

Se non conosci il brand POCO, ti basta sapere che fa parte della grande famiglia Xiaomi, che ne cura la realizzazione e le componenti tecniche. Smartphone affidabili e che puntano molto sull’assicurare ottime prestazioni a un prezzo alla portata di tutti. E lo dimostra la scheda tecnica del POCO X7 che si basa su un ottimo display CrystalRes con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e su un processore MediaTek di ultima generazione. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel e una super batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Un’occasione irripetibile da non farsi assolutamente sfuggire.

Xiaomi PCO X7

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Poco X7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta strepitosa per lo Xiaomi Poco X7. Da oggi trovi lo smartphone top a un prezzo di 245,90 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 49,18 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni da non farsi assolutamente sfuggire.

Hai anche la possibilità di utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul tuo conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Xiaomi PCO X7

Poco X7: le caratteristiche tecniche

L’offerta disponibile per il POCO X7 è una di quelle da cogliere al volo e lo dimostra il prezzo a cui lo trovi oggi. Lo smartphone ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questa fascia di prezzo, e anche qualcosa in più. Per capirlo analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dal display.

Lo smartphone, infatti, è dotato di un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con i videogame. Lo schermo ha ricevuto anche la tripla certificazione TÜV Rheinland: protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni sono assicurate dal potente processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare al meglio anche le applicazioni più complicate.

Con il POCO X7 scatti anche delle buone foto. Il merito è della tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 50 megapixel, supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione un sensore da 20 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tanti strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale e che migliorano la qualità degli scatti e dei video.

Chiudiamo con la super batteria da 5110mAh che con un utilizzo normale dura fino a due giorni. Supporto alla ricarica rapida da 45 W per avere il 100% di batteria in poco più di mezzora.

Xiaomi PCO X7