POCO X7 Pro in offerta su Amazon: a questo prezzo è il migliore

Il POCO X7 Pro è in offerta e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un mid-range completo e ricco di potenzialità

Poco X7 Pro Xiaomi

In sintesi

  • POCO X7 Pro in offerta su Amazon – Lo smartphone di Xiaomi è disponibile a soli 245 euro nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, diventando uno dei migliori acquisti sotto i 250 euro grazie alla nuova promozione a tempo limitato.
  • Prestazioni e autonomia al top – Il POCO X7 Pro offre un display AMOLED a 120 Hz, chip Dimensity 8400 Ultra, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 90 W e tripla fotocamera da 50 MP, configurandosi come un best buy nella fascia medio-bassa.

La scelta giusta per un nuovo smartphone a meno di 250 euro non può che essere l’ottimo POCO X7 Pro. Lo smartphone del brand di Xiaomi, infatti, è protagonista di una nuova promo su Amazon ed è ora acquistabile in sconto a 245 euro, garantendo tanta potenza e un’autonomia al top. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre

245,87 €331,25 € -85,38 € (26%)

POCO X7 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica di POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Il dispositivo è dotato di una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Si tratta di una combinazione ottimale per poter contare su prestazioni elevate e un’autonomia al top.

Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM (ma non supporta le eSIM) e può contare sulla certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS.

Sfruttando la promo in corso, il POCO X7 Pro si conferma un vero e proprio "best buy" del momento per chi è alla ricerca di un dispositivo completo e di qualità ma con un prezzo ora inferiore ai 250 euro. Si tratta di uno smartphone in grado di offrire prestazioni elevate, un’autonomia eccellente e tutto quello che può servire a chi cerca uno smartphone in questa fascia di prezzo.

POCO X7 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo scontato a 245 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo mid-range completo e ricco di potenzialità.

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre

245,87 €331,25 € -85,38 € (26%)

