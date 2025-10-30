Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO X7 Pro è in offerta e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un mid-range completo e ricco di potenzialità

POCO X7 Pro in offerta su Amazon – Lo smartphone di Xiaomi è disponibile a soli 245 euro nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, diventando uno dei migliori acquisti sotto i 250 euro grazie alla nuova promozione a tempo limitato.

Prestazioni e autonomia al top – Il POCO X7 Pro offre un display AMOLED a 120 Hz, chip Dimensity 8400 Ultra, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 90 W e tripla fotocamera da 50 MP, configurandosi come un best buy nella fascia medio-bassa.

La scelta giusta per un nuovo smartphone a meno di 250 euro non può che essere l’ottimo POCO X7 Pro. Lo smartphone del brand di Xiaomi, infatti, è protagonista di una nuova promo su Amazon ed è ora acquistabile in sconto a 245 euro, garantendo tanta potenza e un’autonomia al top. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

POCO X7 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica di POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Il dispositivo è dotato di una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Si tratta di una combinazione ottimale per poter contare su prestazioni elevate e un’autonomia al top.

Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM (ma non supporta le eSIM) e può contare sulla certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS.

Sfruttando la promo in corso, il POCO X7 Pro si conferma un vero e proprio "best buy" del momento per chi è alla ricerca di un dispositivo completo e di qualità ma con un prezzo ora inferiore ai 250 euro. Si tratta di uno smartphone in grado di offrire prestazioni elevate, un’autonomia eccellente e tutto quello che può servire a chi cerca uno smartphone in questa fascia di prezzo.

POCO X7 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo scontato a 245 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo mid-range completo e ricco di potenzialità.

