POCO X7 Pro in offerta su Amazon: a questo prezzo non ha rivali

Il POCO X7 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy sotto i 250 euro: la promo in corso è da cogliere al volo

Pubblicato:

poco x7 pro Xiaomi

  • POCO X7 Pro scende a 240 euro su Amazon, minimo storico per la versione 8/256 GB, diventando uno dei migliori smartphone sotto i 250 euro.
  • Display AMOLED 120 Hz, Dimensity 8400 Ultra, batteria da 6.000 mAh e ricarica 90 W, per prestazioni elevate, ottima autonomia e un comparto tecnico completo nella fascia media.

POCO X7 Pro è in offerta su Amazon. Lo smartphone diventa sempre più un punto di riferimento della fascia media e, in particolare, oggi rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone da meno di 250 euro.

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo ridotto fino a 240 euro. La promozione in questione si riferisce alla versione 8/256 GB. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

POCO X7 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica di POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una garanzia per prestazioni al top nella fascia di prezzo.

Il chip viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 e c’è anche una maxi batteria da 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 90 W. Si tratta di una combinazione ottimale per poter contare su prestazioni elevate e un’autonomia al top ma con un prezzo accessibile.

Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. A completare il comparto tecnico troviamo il supporto Dual SIM (ma non è possibile usare le eSIM) e la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS.

POCO X7 Pro: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo ridotto a 240 euro per la versione 8/256 GB. Si tratta del nuovo minimo storico per questa configurazione dello smartphone che diventa, sempre di più, un best buy. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere poi lo smarpthone al carrello.

