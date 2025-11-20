POCO X7 Pro in offerta su Amazon: a questo prezzo non ha rivali

Il POCO X7 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy sotto i 250 euro: la promo in corso è da cogliere al volo

In sintesi

POCO X7 Pro scende a 240 euro su Amazon , minimo storico per la versione 8/256 GB, diventando uno dei migliori smartphone sotto i 250 euro.

, minimo storico per la versione 8/256 GB, diventando uno dei migliori smartphone sotto i 250 euro. Display AMOLED 120 Hz, Dimensity 8400 Ultra, batteria da 6.000 mAh e ricarica 90 W, per prestazioni elevate, ottima autonomia e un comparto tecnico completo nella fascia media.

POCO X7 Pro è in offerta su Amazon. Lo smartphone diventa sempre più un punto di riferimento della fascia media e, in particolare, oggi rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone da meno di 250 euro.

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo ridotto fino a 240 euro. La promozione in questione si riferisce alla versione 8/256 GB. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Verde Libre

POCO X7 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica di POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una garanzia per prestazioni al top nella fascia di prezzo.

Il chip viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 e c’è anche una maxi batteria da 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 90 W. Si tratta di una combinazione ottimale per poter contare su prestazioni elevate e un’autonomia al top ma con un prezzo accessibile.

Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. A completare il comparto tecnico troviamo il supporto Dual SIM (ma non è possibile usare le eSIM) e la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS.

POCO X7 Pro: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo ridotto a 240 euro per la versione 8/256 GB. Si tratta del nuovo minimo storico per questa configurazione dello smartphone che diventa, sempre di più, un best buy. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere poi lo smarpthone al carrello.

