Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO X7 Pro è in offerta e diventa oggi il mid-range da prendere su Amazon: lo smartphone offre tanta qualità a un prezzo accessibile

Xiaomi

In sintesi

POCO X7 Pro in offerta su Amazon a 259 euro nella versione 12 GB di RAM e 256 GB di storage, prezzo che lo rende uno dei migliori mid-range per rapporto qualità/prezzo.

Scheda tecnica completa e potente, con display AMOLED 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 90 W e certificazione IP68.

La scelta dello smartphone da prendere nella fascia media diventa più semplice: con la promozione in corso su Amazon in queste ore, infatti, è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo ridotto a 259 euro.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: lo smartphone, proposto nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, diventa un vero e proprio best buy nella fascia media, garantendo tanta potenza a un prezzo accessibile.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello per completare l’ordine. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi Poco X7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Dimensity 8400-Ultra, 6,67” CrystalRes 1.5K Flow AMOLED, Fotocamera 50 MP, 6000 mAh, HyperCharge da 90 W, IP68, NFC, (caricatore non incluso), Verde

POCO X7 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO X7 Pro è completa e di qualità e, in rapporto alla fascia di prezzo, è in grado di rendere lo smartphone un vero e proprio best buy.

Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una garanzia assoluta per prestazioni ottimali nella fascia di prezzo.

Da segnalare anche la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone può contare anche su una batteria da 6.000 mAh, e, quindi, è in grado di offrire un’autonomia ottima. C’è spazio anche per la ricarica rapida da 90 W.

Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, la certificazione IP68, il chip NFC, il sensore di impronte digitali sotto al display e il sistema operativo Android 15 con HyperOS e aggiornamento in arrivo ad Android 16.

Considerando il prezzo a cui viene proposto, il POCO X7 Pro rappresenta oggi un vero best buy.

POCO X7 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro in versione 12/256 GB con un prezzo ridotto fino a 259 euro. Il modello rappresenta oggi un vero e proprio best buy tra i mid-range. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

