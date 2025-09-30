Xiaomi, smartphone crolla di prezzo: sconto esagerato e minimo storico

Xiaomi

Le offerte di fine mese di Amazon riservano sempre grandi sorprese ed è quello che accade oggi con il POCO X7, smartphone con un’ottima scheda tecnica che trovi in super promo con uno sconto mai visto prima che fa scendere il prezzo al minimo storico. Se il nome ti risulta nuovo, ti basta sapere che il brand POCO fa parte della grande famiglia Xiaomi che ne ha curato la produzione. Gli smartphone POCO puntano tutto sulle prestazioni e sull’ottimizzazione tra software e hardware. E questo POCO X7 non è da meno: schermo super fluido, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali. La ciliegina sulla torta è una super batteria che può durare fino a due giorni.

Come detto, lo smartphone è protagonista di un’ottima promo su Amazon. Lo trovi con uno sconto del 30% che fa risparmiare più di 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: clicca sul banner qui in basso e approfitta dell’offerta lampo disponibile oggi.

Poco X7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per lo smartphone prodotto da Xiaomi. Da oggi il POCO X7 è disponibile su Amazon a un prezzo di 245,90 euro, con uno sconto del 30% che lo fa diventare di diritto uno degli smartphone più interessanti in questa fasica di prezzo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,18 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Per questo telefono è attivo anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo telefono usato e ottieni sul conto corrente il valore di permuta. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa ottima occasione.

Poco X7: le caratteristiche tecniche

Un prezzo da medio di gamma, ma la scheda tecnica del Poco X7 ci racconta di uno smartphone in grado di assicurare prestazioni molto più elevate. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro scegliendo componenti top di gamma. A partire già dal display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD, e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca un picco di 3000 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello è progettato anche per proteggerti dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi e per utilizzare anche i videogame più evoluti senza problemi di freeze.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel per le foto ravvicinate. La fotocamera per i selfie è da 20 megapixel. A disposizione hai anche alcune funzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere ogni scatto un capolavoro.

La batteria è una garanzia grazie alla sua capacità di 5110 mAh e può durare anche fino a due giorni. Grazie al supporto alla ricarica rapida da 45 W hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Xiaomi ha integrato nello smartphone anche alcuni strumenti AI sviluppati da Google con Gemini. Puoi generare immagini, riassumere interi documenti e fare tantissime altre cose in pochissimi secondi. Non perdere l’opportunità di acquistare un telefono top a un prezzo alla portata di molti.

